Спаллетти – о матче с «Ромой»: «Надо было больше обострять впереди, а не просто делать навесы»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда могла обыграть «Рому» в матче 14-го тура итальянской Серии А.

«Это была очень тяжелая игра. Нам надо было больше обострять впереди, а не просто делать навесы в сторону штрафной. В этом случае мы могли бы рассчитывать на большее.

Но при всем при этом матч получился и очень зрелищным. Для обеих команд ничья – достойный результат.

Эта игра показала, что наша команда находится на верном пути, но в то же время еще есть что улучшать и над чем работать», – сказал Спаллетти.

Матч 14-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер» завершился со счетом 2:2.