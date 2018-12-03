Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Спаллетти – о матче с «Ромой»: «Надо было больше обострять впереди, а не просто делать навесы»

    Спаллетти – о матче с «Ромой»: «Надо было больше обострять впереди, а не просто делать навесы»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда могла обыграть «Рому» в матче 14-го тура итальянской Серии А.

    «Это была очень тяжелая игра. Нам надо было больше обострять впереди, а не просто делать навесы в сторону штрафной. В этом случае мы могли бы рассчитывать на большее.

    Но при всем при этом матч получился и очень зрелищным. Для обеих команд ничья – достойный результат.

    Эта игра показала, что наша команда находится на верном пути, но в то же время еще есть что улучшать и над чем работать», – сказал Спаллетти.

    Матч 14-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 