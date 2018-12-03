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    • Икарди – первый с 2010 года игрок «Интера», забивший в 4 гостевых матчах Серии А подряд

    Икарди – первый с 2010 года игрок «Интера», забивший в 4 гостевых матчах Серии А подряд

    В прошедшее воскресенье состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в которой встречались «Рома» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:2.

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал автором одного из голов в этой встрече. Он отличился на 66-й минуте.

    Аргентинец стал первым за последние восемь лет футболистом миланского клуба, забивавшим голы в четырех выездных играх Серии А подряд (всего – 6 мячей).

    В 2010-м году с февраля по апрель у нападающего «Интера» Диего Милито была еще более продолжительная голевая серия на выезде, которая составляла пять матчей.

    Источник: Gracenote

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    03.12.2018 06:53
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