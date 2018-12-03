Икарди – первый с 2010 года игрок «Интера», забивший в 4 гостевых матчах Серии А подряд

В прошедшее воскресенье состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в которой встречались «Рома» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:2.

Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал автором одного из голов в этой встрече. Он отличился на 66-й минуте.

Аргентинец стал первым за последние восемь лет футболистом миланского клуба, забивавшим голы в четырех выездных играх Серии А подряд (всего – 6 мячей).

В 2010-м году с февраля по апрель у нападающего «Интера» Диего Милито была еще более продолжительная голевая серия на выезде, которая составляла пять матчей.