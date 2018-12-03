Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Бордо», «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо» в матче 15-го тура Лиги 1 со счетом 2:2. Парижане с 45-ю очками возглавляют турнирную таблицу, «Бордо» с 18-ю очками идет на 11-й строчке.

В другом матче«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью с – 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Марсель – Реймс – 0:0

Ренн – Страсбур – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Сарр, 9; 1:1 – Томассон, 20; 1:2 – Мартен (с пенальти), 32; 1:3 – Мартен, 50; 1:4 – Мартинес, 77.

Бордо – ПСЖ – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Неймар, 34; 1:1 – Бриан, 53; 1:2 – Мбаппе, 66; 2:2 – Коренлиус, 84.

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Турнирная таблица Лиги 1