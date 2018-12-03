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    • Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Бордо», «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом»

    Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Бордо», «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом»

    «ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо» в матче 15-го тура Лиги 1 со счетом 2:2. Парижане с 45-ю очками возглавляют турнирную таблицу, «Бордо» с 18-ю очками идет на 11-й строчке.

    В другом матче«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью с – 0:0.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    Марсель – Реймс – 0:0

    Ренн – Страсбур – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сарр, 9; 1:1 – Томассон, 20; 1:2 – Мартен (с пенальти), 32; 1:3 – Мартен, 50; 1:4 – Мартинес, 77.

    Бордо – ПСЖ – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Неймар, 34; 1:1 – Бриан, 53; 1:2 – Мбаппе, 66; 2:2 – Коренлиус, 84.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2018 00:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 3 декабря 2018, 02:42

      Как всегда бомбардир тупит. Посмотрите в турнирную таблицу, прежде чем писать новость. У ПСЖ 43 очка, а не 45! Кто вам пишет Новости? Постоянная деза.

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