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    • Федун: «Выход из кризиса? Говорить об этом можно будет только весной»

    Федун: «Выход из кризиса? Говорить об этом можно будет только весной»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «Матч тяжелый. Слава богу, что мы выиграли. Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

    Виден ли выход из кризиса? Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить», – сказал Федун.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2018 22:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:43

      Если игроки будут доверять Кононову ,то кризис можно преодолеть. Но если не будет согласия в команде ,тренер долго там не продержится.

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 3 декабря 2018, 09:23

      Федун чушь городит. Нет никакого кризиса. Команда отлично укомплектована. Игроки, преимущественно, хорошие. Финансовых проблем = 0.
      Практически все здоровы. Физически готовы неплохо, что и показали в матче. Рианча отличную базу оставил Кононову. На этой базе Кононок может и за 3 место зацепиться.
      Так что, никакого кризиса. Расскажите федунку про настоящий кризис. Анжи, например. Рубин.
      Спартак, всего лишь, стал жертвой группы проходимцев. Которые добились своего. И успокоились на время. И Кононову, если он хочет не быть в Европе му...м для систематических избиений (андердогами, в том числе), придется команду от проходимцев чистить.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 декабря 2018, 23:14

      Ребров получил в голову от Комбарова. Может после этого эпизода перестанет выскакивать на мяч, когда не нужно.
      А был кризис??? Вроде бы шли в очке от ЛЧ места.)))

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 2 декабря 2018, 23:13

      Вроде все правильно сказал, только вот рука все равно помешала мячу в ворота влететь, а Фарфан сначала в мяч сыграл а потом в его ногу влетел вратарь(Ребров самоотверженно сыграл,бросился на мяч, но атаки на вратаря на которую ненароком намекает Федун, не было в этом эпизоде).. Дьявол кроется в мелочах.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 декабря 2018, 23:03

      Хотелось бы спросить у Федуна, а тренеру дадите доработать до весны? Или как настроение будет?

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Т34 2 декабря 2018, 23:40

      Это не к Федуну вопрос, по тренеру сейчас Глушаков решает я так понимаю)))

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