Федун: «Выход из кризиса? Говорить об этом можно будет только весной»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Матч тяжелый. Слава богу, что мы выиграли. Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

Виден ли выход из кризиса? Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной. Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить», – сказал Федун.

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