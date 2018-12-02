Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Это нулевая ничья в пользу конкурентов. Была бескомпромиссная борьба, много единоборств и подборов. Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти.

Хорошо поработали в обороне, но при «стандартах» у наших ворот было напряженно. Это естественно, у «Ростова» в составе много рослых игроков», – сказал Гончаренко.

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