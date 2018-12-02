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    • Гончаренко – о матче с «Ростовом»: «Ничья в пользу конкурентов»

    Гончаренко – о матче с «Ростовом»: «Ничья в пользу конкурентов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

    «Это нулевая ничья в пользу конкурентов. Была бескомпромиссная борьба, много единоборств и подборов. Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти.

    Хорошо поработали в обороне, но при «стандартах» у наших ворот было напряженно. Это естественно, у «Ростова» в составе много рослых игроков», – сказал Гончаренко.

    Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2018 19:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 3 декабря 2018, 00:10

      какие на... конкуренты где они ау?

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 22:27

      Какой догадливый!))

      0
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 2 декабря 2018, 22:11

      Не надо ругать нас, команда же строитса)))

      1
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 2 декабря 2018, 20:56

      Мы всегда ближе к победе. Скоро будем ничьим радоваться, потом проигрышу с минимальным счетом...

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > CSKA57 2 декабря 2018, 21:06

      Я понимаю о чем ты, но тут надо быть терпеливым...молодую команду может бросать из жара в холод, поэтому не надо к ним относится как к старому ЦСКА...пусть в этом сезоне "набивают шишки", спрашивать будем когда сформируется костяк и будет налажена игра в линиях и между ними...

      2
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > ProstoPolzovatel 2 декабря 2018, 21:14

      В принципе, я с этим согласен. Расстраивает то, что сколько очков на ровном месте потеряли. Да, молодежь.

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 2 декабря 2018, 20:50

      Поражение в лиге чемпионов в чью пользу?

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 декабря 2018, 20:03

      Где, где эти эксперты, которые расскажут, что тренер не виноват )))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > general.lizyukov 2 декабря 2018, 22:08

      Гончаренко выстраивает свою схему игры. Именно игры, а не вымучивания очков, как его предшественник. Стартовые составы иногда изумляют. Как, например, сегодня. Японец перспективен, но Чалов в старте мог бы быть куда полезнее. Тем не менее, Гончаренко нашёл идеальное место на поле для "уйгурского Хави". Жаль, что он травмирован. Ставка на Обл&кова многих раздражает. Понимаю их. Парень совсем ещё сырой, и толку от него пока немного. Больше заметна его работоспособность и желание играть. Но лучше так, чем вообще никак... Со временем станет понятно, верна ли ставка на него Гончаренко или нет.

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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > cska-62 2 декабря 2018, 23:09

      Понятно, что Гончаренко выстраивает свою схему, и формирует в целом команду. Однако, думается, на такие серьезные матчи стоит выставлять "полезных", а не "сырых" игроков. Экспериментировать можно в других матчах...

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > cska-62 4 декабря 2018, 09:42

      Серьезно? Ну простите, сразу не заметил. Гол забили - и встали. Отличная схема. ЛЧ уже мимо, ЛЕ вот-вот мимо, КР профукан, осталось чемп завалить - ну а что, мы ж схему выстриваем.
      Не-не, какие могут быть вопросы. Гений, куда там.

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 декабря 2018, 19:43

      Не понимаю как можно играть в пас ади куда,то есть бей беги,мяч то и дело летал куда попало

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