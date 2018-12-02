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    • Юран: «Адекватный болельщик не сделает Карреру идолом; идол – Романцев. Шумиха на трибунах «Спартака» проплачена»

    Юран: «Адекватный болельщик не сделает Карреру идолом; идол – Романцев. Шумиха на трибунах «Спартака» проплачена»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поговорил о внутренних распрях красно-белых. Эксперт считает, что часть болельщиков москвичей за деньги выражает ту или иную позицию.

    «Слышал, в клубе два, а может, даже и три лагеря. Определенные силы лезут в руководство и проплачивают всю эту шумиху на трибунах. Нормальный, адекватный болельщик никогда не сделает Массимо Карреру идолом. Да, хороший тренер. Ему надо сказать «спасибо» за то, что он с командой — подчеркиваю, с командой! — выиграл золото.

    Идол — это Олег Романцев. Олег Иванович выиграл не один раз, а на протяжении многих лет готовил команду и добивался с ней результата. И он никогда не скажет: «Я выиграл золото». Нет! Олег Иванович заметит: «Я помог команде стать чемпионом». Вот в чем разница. Тренеры в Европе прежде всего благодарят на пресс-конференциях игроков. А тут получается, что только Каррера герой, а все остальные — никто», – сказал Юран.

    «Спартак» идет в РПЛ седьмым.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2018 18:04
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 декабря 2018, 22:21

      Прежде чем, рассуждать Юрану не мешало бы послушать выступления и интервью Карреры. А то очень легко попасть в просак, не зная матчасть. Что и случилось с Сергеем, ибо никогда Каррера не восхвалял себя и принижал команду! Наоборот, он всегда подчёркивал что мы - единая команда, все мы - и футболисты, и тренеры и болельщики!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 21:51

      Идолом Карреру никто не считает. Но забывать его как тренера ,подарившего чемпионский сезон ,нельзя. Как нельзя забывать всех ,кто делал историю команды.

      4
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      Рейтинг: +3515

      Fancyfall 2 декабря 2018, 21:36

      ну и бред! сейчас эпоха публичного самовыражения, когда каждый готов высказать своё мнение (любое!), за деньги или без, и, как известно, у каждого своя правда.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 21:08

      Согласен, что шумиха на трибунах «Спартака» проплачена, а в качестве проституток Фратория.

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 2 декабря 2018, 21:04

      Когда тренеровал Романцев у Спартака конкурентов в чемпионате не было

      4
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      Рейтинг: +1454

      moskowcity-petrv 2 декабря 2018, 21:04

      Название этих денег, тупизм

      -1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 2 декабря 2018, 21:02

      Юран пусть выйдет и сам с лихорадочным и ленивым Спартаком золото возьмёт

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 декабря 2018, 20:18

      Юрану проплатили этот высер в сми)

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 декабря 2018, 20:09

      А что, Каррера так и сказал - "я выиграл золото"? Сколько помню, всегда подчеркивал, что все успехи - это общее достижение.
      Хотя это ж Юран. Не с его прошлым рассуждать.

      2
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 19:34

      Кем проплачена? Каррерой что ли? Дебил..

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