Юран: «Адекватный болельщик не сделает Карреру идолом; идол – Романцев. Шумиха на трибунах «Спартака» проплачена»

Прежде чем, рассуждать Юрану не мешало бы послушать выступления и интервью Карреры. А то очень легко попасть в просак, не зная матчасть. Что и случилось с Сергеем, ибо никогда Каррера не восхвалял себя и принижал команду! Наоборот, он всегда подчёркивал что мы - единая команда, все мы - и футболисты, и тренеры и болельщики!
Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поговорил о внутренних распрях красно-белых. Эксперт считает, что часть болельщиков москвичей за деньги выражает ту или иную позицию.
«Слышал, в клубе два, а может, даже и три лагеря. Определенные силы лезут в руководство и проплачивают всю эту шумиху на трибунах. Нормальный, адекватный болельщик никогда не сделает Массимо Карреру идолом. Да, хороший тренер. Ему надо сказать «спасибо» за то, что он с командой — подчеркиваю, с командой! — выиграл золото.
Идол — это Олег Романцев. Олег Иванович выиграл не один раз, а на протяжении многих лет готовил команду и добивался с ней результата. И он никогда не скажет: «Я выиграл золото». Нет! Олег Иванович заметит: «Я помог команде стать чемпионом». Вот в чем разница. Тренеры в Европе прежде всего благодарят на пресс-конференциях игроков. А тут получается, что только Каррера герой, а все остальные — никто», – сказал Юран.
«Спартак» идет в РПЛ седьмым.
Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?
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