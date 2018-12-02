Юран: «Адекватный болельщик не сделает Карреру идолом; идол – Романцев. Шумиха на трибунах «Спартака» проплачена»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поговорил о внутренних распрях красно-белых. Эксперт считает, что часть болельщиков москвичей за деньги выражает ту или иную позицию.

«Слышал, в клубе два, а может, даже и три лагеря. Определенные силы лезут в руководство и проплачивают всю эту шумиху на трибунах. Нормальный, адекватный болельщик никогда не сделает Массимо Карреру идолом. Да, хороший тренер. Ему надо сказать «спасибо» за то, что он с командой — подчеркиваю, с командой! — выиграл золото.

Идол — это Олег Романцев. Олег Иванович выиграл не один раз, а на протяжении многих лет готовил команду и добивался с ней результата. И он никогда не скажет: «Я выиграл золото». Нет! Олег Иванович заметит: «Я помог команде стать чемпионом». Вот в чем разница. Тренеры в Европе прежде всего благодарят на пресс-конференциях игроков. А тут получается, что только Каррера герой, а все остальные — никто», – сказал Юран.

«Спартак» идет в РПЛ седьмым.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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