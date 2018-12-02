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    • Президент «Урала»: «Я против системы VAR. Она будет тормозить футбол»

    Президент «Урала»: «Я против системы VAR. Она будет тормозить футбол»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) поделился мнением о внедрении системы VAR на играх Премьер-лиги.

    – «Краснодар» был очень недоволен судейством…

    – Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим. ред.): «Серeга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.

    Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неe. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы.

    Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жeлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?

    РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет

    Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение VAR

    Источник: Rusfootball

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    02.12.2018 17:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 2 декабря 2018, 20:03

      Серьёзно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 19:32

      Тормозит футбол календарь, который "составлялся,когда было еще тепло" и по которому играть надо в декабре при минус 15..
      На крупных турнирах ВАР не тормозит никого, а конкретно урал будет прям тормозить..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:08

      Тормозят футбол те кто тормозит технический прогресс. Баба-Яга тоже против самолётов была, наверное...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 2 декабря 2018, 18:47

      Иванов просто хочет казаться оригинальным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Roberto_01 2 декабря 2018, 18:46

      Согласен, тут договорнячки не сыграешь!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 декабря 2018, 18:43

      Скажи лучше денег на нее нету, и договорняки будет мешать играть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 18:42

      Чемпионат мира ему не пример. Введение VAR в Европе ему не пример. Тогда ему место в пещере,где никаких тормозов не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 2 декабря 2018, 18:40

      Тормозит это ладно а вот сколько она стоить))) будет для клуба!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 2 декабря 2018, 18:17

      Только судья сегодня ошибался в одну строну . Но не получилось придержать Краснодар. А в мачте Ростов ЦСКА , поставил пенальньти в место штрафного ( но справедливость восторжествовала , пенальти не забили ). И скажите что судейство сегодня случайное , а не повод Москве догнать Краснодар

      4
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      ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен > Vladimir93rus 2 декабря 2018, 18:28

      ┴═╦╕СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 2 декабря 2018, 18:17

      Президент «Урала»: «Я против системы VAR. Она будет тормозить футбол»Тогда ты свои бабки не получишь!

      2
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