Моуринью – Погба: «Ты не играешь и не уважаешь футболистов и болельщиков»

Между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба после матча 14-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2) случился конфликт.

По информации Football Italia со ссылкой над Daily Record, португалец в раздевалке сказал французу следующее: «Ты не играешь и не уважаешь футболистов и болельщиков. Ты убиваешь менталитет честных людей вокруг себя».

Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что Погба и Моуринью наладили отношения друг с другом.

Моуринью постарел, но еще горяч: пинает бутылки, орет, провоцирует

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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