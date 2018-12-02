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    • Моуринью – Погба: «Ты не играешь и не уважаешь футболистов и болельщиков»

    Моуринью – Погба: «Ты не играешь и не уважаешь футболистов и болельщиков»

    Между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба после матча 14-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2) случился конфликт.

    По информации Football Italia со ссылкой над Daily Record, португалец в раздевалке сказал французу следующее: «Ты не играешь и не уважаешь футболистов и болельщиков. Ты убиваешь менталитет честных людей вокруг себя».

    Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что Погба и Моуринью наладили отношения друг с другом.

    Моуринью постарел, но еще горяч: пинает бутылки, орет, провоцирует

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Football Italia

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    02.12.2018 15:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 декабря 2018, 05:38

      Как больно смотреть, что становится с клубом...

      0
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      Рейтинг: +41

      spacerider 4 декабря 2018, 12:46

      Да, кто бы говорил об уважении к игре и футболистам, как не Моур. С его манерой вести дела и задвигать игроков лучше бы молчал, и больше уделил времени игре команды.

      0
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      Рейтинг: +566

      Damir07 2 декабря 2018, 22:53

      Нам нужен тренер у которого горящие глаза на победу а не тренер который лставляет список и улетает кудато загорать если его не уберут это позор будет

      0
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      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 2 декабря 2018, 15:46

      Санта-Барбара серия 2018.Все только начинается...

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 декабря 2018, 15:15

      все теперь этот черный "француз" сгнобит Моуринью за притеснения черных

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka > giluxa1963 2 декабря 2018, 16:57

      он не ЧЁРНЫЙ!!!,он угольно-бриллиантовый...

      0
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev > giluxa1963 2 декабря 2018, 17:39

      Лицо с нетрадиционно-европейской пигментацией кожи, так, наверное, скоро говорить заставят, чтобы не обидеть слабые негритянские натуры.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Smekaev 2 декабря 2018, 22:34

      это про белых европейцев.полная нигерализация старушки

      0
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