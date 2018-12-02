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    • Газзаев: «Матч «Енисея» с «Ахматом» – это безумие и антиреклама российского футбола»

    Газзаев: «Матч «Енисея» с «Ахматом» – это безумие и антиреклама российского футбола»

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение по поводу матча 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом» (1:1). Встреча была проведена при температуре минус 14 градусов.

    «На фоне великолепно проведенного чемпионата мира матч в Красноярске – антиреклама российского футбола. Организовали такой блестящий домашний ЧМ, а внутренний чемпионат страны провести не можем…Это просто безумие играть в такой холод! Настоящее безумие!

    Неужели нельзя было перенести игру? Есть же резервные дни, можно было сыграть весной. Или сейчас провести встречу на нейтральном поле. Допустим, в Сочи или еще где-то. В общем, вариантов хватало. Но ничего сделано не было… А вот «Оренбург» с «Крыльями» встречу перенесли и поступили абсолютно правильно. Почему тогда футболистам пришлось мерзнуть в Красноярске?!

    Надо в первую очередь думать о здоровье спортсменов, болельщиков, которые пришли на игру. Вы посмотрите – пустой стадион! Как можно было решить проводить матч?! Уму непостижимо. Чем думают люди в РФС и в РПЛ, чем они руководствовались? У меня складывается впечатление, что такой календарь составляют люди, которые тяжело ориентируются в футбольном хозяйстве.

    Я крайне возмущен! А они еще мерили температуру… Мол, у них не 15 градусов, а 14,5… Ну что это такое? Это непрофессионально. Вы подумайте о здоровье футболистов и болельщиков. Игру можно было спокойно перенести на следующий год», – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2018 07:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 2 декабря 2018, 19:07

      Ну вы Валерий Георгиевич поздно проснулись!Эта тема уже неделю обсуждалась и до матча,как депутату вам и разрулить можно было,или так же как Прядкин Вы уезжали на заседание бюро и ни чего не знали про это!)))

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 18:51

      Иногда вверху проскакивают и умные мысли,только с большим тормозом. А ведь к этому эпизоду и ты причастен,если не напрямую, то косвенно, господин Газзаев.

      3
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      Рейтинг: +1506

      balam 2 декабря 2018, 13:42

      чем укропами бредить, надо уважаемого смотрящим за футболом сделать. или не по понятиям?

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 декабря 2018, 11:23

      Очередной ежегодный привет от Фурсенко с его "осень-весна".

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 11:00

      Сейчас много "профи" откликнется на эту игру. А где все были, когда календарь составлялся ? До этого, когда шла дискуссия играть в манеже или нет ? Абсурдность очевидна, как и тупость чиновников РФС и РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 10:13

      А наш чемпионат и так очень слабый.

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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 09:45

      Потрепятся все щас, и забудется.. До следующего раза..

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      Рейтинг: +571

      RJM555 2 декабря 2018, 09:30

      до игры надо было тревогу бить а не после

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