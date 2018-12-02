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    • Кержаков: «Бывшая жена «забила» на ребенка, но нашла время на наркотики и алкоголь»

    Кержаков: «Бывшая жена «забила» на ребенка, но нашла время на наркотики и алкоголь»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что его экс-жена Милана долгое время не приезжает увидеться с ребенком.

    «Никто Милане никогда не запрещал и не запрещает приезжать к сыну для того, чтобы наладить общение и контакт (потерянный за время еe длительного лечения от зависимости). Просто, если человек находит 1000 причин, чтобы не приезжать к ребенку, я не буду заставлять.

    Видимо, я не могу принять того, когда женщина только родила ребeнка и «забивает» на него, но находит время на «подруг» и вечеринки с наркотиками и алкоголем до такой степени, пока в клинику не загремит. Я выбрал ребeнка, и это мой выбор», – написал Кержаков в инстаграме.

    Ранее Милана Кержакова отсудила у экс-футболиста право на ребенка на время развода. До этого она обвинила нападающего в попытке похитить сына.

    Адвокат: «Кержаков избил жену, когда она уличила его в изменах»

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    02.12.2018 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 2 декабря 2018, 15:16

      Саша то сам человечек с гнильцой. Прямо представляю, как он целыми днями кашу греет и памперсы меняет. Лицемер

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 декабря 2018, 11:30

      Абсолютно те же слова он говорил про Сафронову, у которой таким же образом отобрал ребенка сразу после его рождения, а женщину запрятал в психушку, хотя ни одна экспертиза не подтвердила его слов о ее зависимости.
      Первой его жене повезло, что родилась девочка, ведь футболер отбирает у женщин только мальчиков.

      И если жена не справилась с депрессией от потери отца, так в том и вина футболера - не поддержал, а сразу забил на семью, ведь связи с властью в лице Тюльпанова не стало.

      В общем, хватит писать об этом моральном уроде.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 декабря 2018, 03:14

      Саша, это уже третья "бывшая", сколько их ещё будет, по-моему жен себе ты не там ищешь, не в тех местах, многодетный отец-одиночка ты наш...

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      Рейтинг: +833

      Sola > арейская 2 декабря 2018, 11:34

      Чет женщины, у которых он отбирает детей, все, по его словам, "наркоманки". Что такого он делал с женщинами, что им пришлось употреблять (по его словам)?
      Это женщинам не везет с типичным абьюзером. Всё его поведение как калька с книги "зачем он это делает?" Ланди Банкрофта.

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