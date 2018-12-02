Кержаков: «Бывшая жена «забила» на ребенка, но нашла время на наркотики и алкоголь»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что его экс-жена Милана долгое время не приезжает увидеться с ребенком.

«Никто Милане никогда не запрещал и не запрещает приезжать к сыну для того, чтобы наладить общение и контакт (потерянный за время еe длительного лечения от зависимости). Просто, если человек находит 1000 причин, чтобы не приезжать к ребенку, я не буду заставлять.

Видимо, я не могу принять того, когда женщина только родила ребeнка и «забивает» на него, но находит время на «подруг» и вечеринки с наркотиками и алкоголем до такой степени, пока в клинику не загремит. Я выбрал ребeнка, и это мой выбор», – написал Кержаков в инстаграме.

Ранее Милана Кержакова отсудила у экс-футболиста право на ребенка на время развода. До этого она обвинила нападающего в попытке похитить сына.

Адвокат: «Кержаков избил жену, когда она уличила его в изменах»