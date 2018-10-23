Жена Кержакова отсудила у игрока право на ребенка на время развода. Ранее она обвинила форварда в попытке похитить сына

Бомбардир, не пытайтесь отнять хлеб у Малахова, Борисова, Шепелева иже с ними. Не ваше это, да и не зачем
Жена бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова Милана Кержакова отсудила право на их общего ребенка в ходе развода.
Сегодня в Санкт-Петербурге суд определил место жительство полуторагодовалого Артемия на время бракоразводного процесса: мальчик будет проживать с матерью.
Ранее Милана Кержакова обвинила мужа в попытке похитить сына, изменах и издевательствах над собой. Нападающий же заявлял, что его жена принимает наркотики и страдает психическими расстройствами.
Милана и Александр Кержаковы находятся в браке с 2016 года.