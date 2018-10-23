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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Кержакова отсудила у игрока право на ребенка на время развода. Ранее она обвинила форварда в попытке похитить сына

    Жена бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова Милана Кержакова отсудила право на их общего ребенка в ходе развода.

    Сегодня в Санкт-Петербурге суд определил место жительство полуторагодовалого Артемия на время бракоразводного процесса: мальчик будет проживать с матерью.

    Ранее Милана Кержакова обвинила мужа в попытке похитить сына, изменах и издевательствах над собой. Нападающий же заявлял, что его жена принимает наркотики и страдает психическими расстройствами.

    Милана и Александр Кержаковы находятся в браке с 2016 года.

    Источник: SUPER

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    23.10.2018 17:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2018, 22:27

      Бомбардир, не пытайтесь отнять хлеб у Малахова, Борисова, Шепелева иже с ними. Не ваше это, да и не зачем

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      Рейтинг: +487

      Андреич 23 октября 2018, 21:02

      Низко всё это...

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      Рейтинг: +487

      Андреич > Андреич 23 октября 2018, 21:04

      „Мне плевать, что планета движется по орбите с колебаниями, когда весь мир катится в ад.“ (с)

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 23 октября 2018, 18:37

      ...читаю,всё это... к концу света,что-ли,идём? Там стреляют,тут пенсионную "реформу" принимают "слуги народа" и так хочется кулаком стукнуть...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > FaTeK1945ru 23 октября 2018, 18:45

      К кризису, при том мировому, и не идем, а бежим. Везде сейчас так...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 октября 2018, 17:28

      тупая стерлядь ! амфетаминовая б л я дь ! какой тебе ребенок дура тупая.

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > dinar7777dinar 23 октября 2018, 18:36

      Ты друг, ярлыки не вещай на людей, а за собой посмотри.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Алеха32 23 октября 2018, 20:25

      а тебе советую не нести чушь !

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 17:23

      Где наши футболисты находят таких жен, денег хапнули, детей забирают для
      получения алиментов и продолжения веселой жизни не работая и под действием
      наркоты. Отобрать у них все отобранное у мужей и на завод работать токарем или сверловщицей, или фрезеровщицей и пожить в общаге.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 23 октября 2018, 18:43

      Вопрос не в том где? Вопрос почему они на таких женятся? На самом деле 2 сапога пара, что она что Керж, или первый его развод забыл? )))

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 23 октября 2018, 17:16

      Странно...Саша Керж...И издевательства...
      Хмх

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