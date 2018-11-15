Адвокат: «Кержаков избил жену, когда она уличила его в изменах»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Миланы Тюльпановой, заявил, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков избивал девушку, когда пара находилась в супружеских отношениях.

«В частности, я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности.

А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину суммы Милана ему вернула.

Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние», – сказал Добровинский.

Жена Кержакова отсудила у игрока право на ребенка на время развода. Ранее она обвинила форварда в попытке похитить сына