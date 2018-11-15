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    Адвокат: «Кержаков избил жену, когда она уличила его в изменах»

    Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Миланы Тюльпановой, заявил, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков избивал девушку, когда пара находилась в супружеских отношениях.

    «В частности, я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности.

    А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину суммы Милана ему вернула.

    Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние», – сказал Добровинский.

    Жена Кержакова отсудила у игрока право на ребенка на время развода. Ранее она обвинила форварда в попытке похитить сына

    Источник: Starhit

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    15.11.2018 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      Israfel 16 ноября 2018, 15:30

      Опять, одно "гразное бельё"....

      7
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 16 ноября 2018, 02:15

      кто нить получал Пиз..ды за 4 ляма долларов?????
      да и в случае с женой... ИЗБИЛ как то громко сказано.. она , что в коме лежала?
      а тут - Милые бранятся-только тешутся...

      PS да и Кержаков еслиб хотел втащить... НЕ ПОПАЛ БЫ

      1
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 16 ноября 2018, 01:41

      ГРЯЗЬ!!!

      -1
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      Рейтинг: +205

      D A N I L 16 ноября 2018, 00:49

      В том потоке информации о наших футболистах, я почему то совсем не удивлен этой "сенсационной" новости!

      2
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 16 ноября 2018, 00:02

      Ну очень интересная информация.

      1
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