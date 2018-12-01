Серия А. Лидирующий «Ювентус» разгромил «Фиорентину», отрыв от второго места – 11 очков. Роналду забил с пенальти

Фиалки имели несколько реальных моментов для взятия ворот,особенно в первом тайме.но класса команде не хватает,хотя потенциал у клуба,безусловно,есть.у Ювентуса единственный,кто не может занести себе в актив этот матч,был Дибала.ждем Интер.осталось недолго.
Состоялся матч 14 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Хозяева не смогли поразить чужие ворота, а в свои пропустили три мяча. Криштиану Роналду забил гол с пенальти.
Туринцы лидируют в соревновании, имея отрыв от ближайшего преследователя в 11 очков. «Фиорентина» идет десятой.
Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур
Фиорентина – Ювентус – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бентанкур, 31; 0:2 – Кьеллини, 69; 0:3 – Роналду, 79 (с пенальти).