Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Серия А. Лидирующий «Ювентус» разгромил «Фиорентину», отрыв от второго места – 11 очков. Роналду забил с пенальти

    Серия А. Лидирующий «Ювентус» разгромил «Фиорентину», отрыв от второго места – 11 очков. Роналду забил с пенальти

    Состоялся матч 14 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Хозяева не смогли поразить чужие ворота, а в свои пропустили три мяча. Криштиану Роналду забил гол с пенальти.

    Туринцы лидируют в соревновании, имея отрыв от ближайшего преследователя в 11 очков. «Фиорентина» идет десятой.

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Фиорентина – Ювентус – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бентанкур, 31; 0:2 – Кьеллини, 69; 0:3 – Роналду, 79 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2018 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 1 декабря 2018, 22:01

      Фиалки имели несколько реальных моментов для взятия ворот,особенно в первом тайме.но класса команде не хватает,хотя потенциал у клуба,безусловно,есть.у Ювентуса единственный,кто не может занести себе в актив этот матч,был Дибала.ждем Интер.осталось недолго.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 