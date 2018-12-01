Серия А. Лидирующий «Ювентус» разгромил «Фиорентину», отрыв от второго места – 11 очков. Роналду забил с пенальти

Состоялся матч 14 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Хозяева не смогли поразить чужие ворота, а в свои пропустили три мяча. Криштиану Роналду забил гол с пенальти.

Туринцы лидируют в соревновании, имея отрыв от ближайшего преследователя в 11 очков. «Фиорентина» идет десятой.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Фиорентина – Ювентус – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бентанкур, 31; 0:2 – Кьеллини, 69; 0:3 – Роналду, 79 (с пенальти).

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