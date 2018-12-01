Гвардиола – о 400-й победе в качестве тренера: «Поздравляю, Хосеп!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 14 тура АПЛ против «Борнмута» (3:1). Это шестая победа команды в турнире подряд.

«Это была моя 400-я победа в качестве тренера? Не знал. Поздравляю, Хосеп. Очень рад этому достижению. Хорошая игра была. Нам все дается не так просто, как кажется людям.

В перерыве просил ребят добавить, но меня не услышали. Изменили игру действия Рахима Стерлинга», – приводит слова тренера ВВС.

«Сити», действующий чемпион, лидирует в АПЛ и опережает ближайшего преследователя на пять очков.