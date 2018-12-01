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    • Гвардиола – о 400-й победе в качестве тренера: «Поздравляю, Хосеп!»

    Гвардиола – о 400-й победе в качестве тренера: «Поздравляю, Хосеп!»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 14 тура АПЛ против «Борнмута» (3:1). Это шестая победа команды в турнире подряд.

    «Это была моя 400-я победа в качестве тренера? Не знал. Поздравляю, Хосеп. Очень рад этому достижению. Хорошая игра была. Нам все дается не так просто, как кажется людям.

    В перерыве просил ребят добавить, но меня не услышали. Изменили игру действия Рахима Стерлинга», – приводит слова тренера ВВС.

    «Сити», действующий чемпион, лидирует в АПЛ и опережает ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: ВВС

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    01.12.2018 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 2 декабря 2018, 01:18

      Всего-навсего 400??? Поздравляем, Хосеп!!!

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 1 декабря 2018, 23:48

      Cules2013 пошёл ты накуй

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 1 декабря 2018, 21:56

      Если он такой гений тренерский, пусть Енисей потренерует, и глянем через сколько веков он наберет 400 побед, а тренеровать Барселона в расцвете сил её играков,или Баварию которая на клубном уровне выиграла всё что можно, Манчестер Сити у которой финансовые возможности не ограничены, даже тренер ДЮСШ сможет!

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