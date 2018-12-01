РПЛ. «Анжи» сыграл вничью с «Уфой» и покинул зону прямого вылета. Дагестанцы не реализовали пенальти

Состоялся матч 16 тура РПЛ между «Анжи» и «Уфой». Команды не смогли поразить ворота друг друга. На 77 минуте Владислав Кулик не реализовал пенальти – вратарь справился.

Благодаря очку дагестанцы покинули зону прямого вылета. Уфимцы идут на строчку выше – они 13-е.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Анжи (Махачкала) – Уфа – 0:0

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Савичев, Гиголаев (Глебов, 70), Ондуа, Чайковский, Кулик, Долгов (Кацаев, 55), Понсе (Ахъядов, 75).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Неделчару, Пуцко, Карп, Тилл (Бизяк, 56), Ванек (Пауревич, 70), Сысуев (Никитин, 24), Кротов, Игбун.

Предупреждения: Чайковский, 48; Долгов, 49 – Карп, 49; Табидзе, 69; Бизяк, 78; Никитин, 84.

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