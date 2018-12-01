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    • Бундеслига. Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в Бремене и другие результаты

    Бундеслига. Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в Бремене и другие результаты

    Встреча 13-го тура чемпионата Германии «Вердер»«Бавария» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    В составе бременцев забил нападающий Юя Осако. За команду Нико Ковача дублем отметился форвард Серж Гнабри. В дополнительное время защитник хозяев Никлас Мойсандер получил вторую желтую карточку.

    Мюнхенцы набрали 23 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице.

    «Боруссия» в параллельной встрече обыграла «Фрайбург». Эти и другие результаты представлены ниже.

    Германия. Бунедслига. 13-й тур

    Вердер – Бавария – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гнабри, 20; 1:1 – Осако, 33; 1:2 – Гнабри, 55.

    Удаления: Мойсандер, 90+2 – нет.

    Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 40 (с пенальти); 2:0 – Пако Алькасьер, 90+1.

    Штутгарт – Аугсбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Донис, 39.

    Ганновер – Герта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торунарига, 44; 0:2 – Ибишевич, 73.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2018 19:25
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 декабря 2018, 19:51

      Всех болельщиков Баварии с победой! Уверен, мы опять будем чемпионами Бундеслиги!

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