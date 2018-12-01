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    • Гендир «Ахмата»: «Пытались играть. Вернее, не замерзнуть. Игроки говорили, что у них окоченели ноги»

    Гендир «Ахмата»: «Пытались играть. Вернее, не замерзнуть. Игроки говорили, что у них окоченели ноги»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмад Айдамиров рассказал о матче с 16-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:1), который начался при 14-ти градусах мороза.

    «Что тут сказать. Пытались играть. Вернее не замерзнуть. Делегат принял такое решение. Что мы могли сделать? В будущем будем просить, чтобы игры не проходили в таких условиях.

    Сейчас посмотрим на состояние футболистов. В перерыве они говорили, что у них ноги окоченели, замерзли… Оценим их состояние», – сказал Айдамиров.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 декабря 2018, 19:20

      Мороз не страшен страшен кадыров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      delux746 1 декабря 2018, 18:30

      Сами не захотели в манеже играть

      1
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