Гендир «Ахмата»: «Пытались играть. Вернее, не замерзнуть. Игроки говорили, что у них окоченели ноги»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмад Айдамиров рассказал о матче с 16-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:1), который начался при 14-ти градусах мороза.

«Что тут сказать. Пытались играть. Вернее не замерзнуть. Делегат принял такое решение. Что мы могли сделать? В будущем будем просить, чтобы игры не проходили в таких условиях.

Сейчас посмотрим на состояние футболистов. В перерыве они говорили, что у них ноги окоченели, замерзли… Оценим их состояние», – сказал Айдамиров.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?