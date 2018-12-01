Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится. В Красноярске допустимая температура

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
Встреча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» мог быть отменен из-за погодных условий.
«Бомбардир» со ссылкой на пресс-службу красноярского клуба писал о том, что температура на стадионе «Центральный» составляла 13,9 градусов – на 1,1 меньше, чем запрещенная для проведения игр регламентом лиги.
«Енисей» сообщил, что встреча состоится. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Команда Дмитрия Аленичева с девятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Игроки Рашида Рахимова набрали 19 баллов и идут на 10-й строчке.