Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится. В Красноярске допустимая температура

Встреча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» мог быть отменен из-за погодных условий.

«Бомбардир» со ссылкой на пресс-службу красноярского клуба писал о том, что температура на стадионе «Центральный» составляла 13,9 градусов – на 1,1 меньше, чем запрещенная для проведения игр регламентом лиги.

«Енисей» сообщил, что встреча состоится. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Команда Дмитрия Аленичева с девятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Игроки Рашида Рахимова набрали 19 баллов и идут на 10-й строчке.