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    • Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится. В Красноярске допустимая температура

    Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится. В Красноярске допустимая температура

    Встреча 16-го тура РПЛ «Енисей»«Ахмат» мог быть отменен из-за погодных условий.

    «Бомбардир» со ссылкой на пресс-службу красноярского клуба писал о том, что температура на стадионе «Центральный» составляла 13,9 градусов – на 1,1 меньше, чем запрещенная для проведения игр регламентом лиги.

    «Енисей» сообщил, что встреча состоится. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Команда Дмитрия Аленичева с девятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Игроки Рашида Рахимова набрали 19 баллов и идут на 10-й строчке.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    01.12.2018 13:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas

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      Рейтинг: +701

      Хведя 1 декабря 2018, 15:41

      Вот это САМЫЙ показательный матч в плане того, ДЛЯ КОГО он есть, футбол в нашей стране. Смотрю картинку: 90% (с лишним!) зрительских мест пусты. Хоть там и признали температуру "допустимой" , но не удосужились объяснить местному болельщику, зачем еиу идти на матч своей малоперспективной команды против "блатного" середнячка. В итоге: мерзнут на трибунах "полтора человека", сами недопонимая "а на шо".
      Вполне можно было этот матч сыграть в Грозном (уж там-то наверняка потеплее), а весной приехать на берега Енисея. Но создается такое впечатление, что составители календаря не знают азов физической географии России (раздел "Климат"). Или вообще не знают, где находится Красноярск, и что такое Сибирь.
      Кроме того, я слыхал, у "Енисея" имеется зимний манеж. Эта мерзнущая публика вполне бы вошла туда.
      В общем, интересы болельщика в российском футболе - ниже последнего места, увы.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 декабря 2018, 14:09

      Даешь футбольные клубы в Норильске, Анадыре и Якутске!

      2
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 > Леха из Твери 1 декабря 2018, 14:16

      Может лучше в хоккей?

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Леха из Твери 1 декабря 2018, 15:05

      Даёшь футбол в Твери, только где он?

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      Рейтинг: +18673

      ilichkadr 1 декабря 2018, 13:59

      Такой футбол нам не нужен!

      2
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 1 декабря 2018, 13:59

      Удачи Аленичеву!

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 1 декабря 2018, 13:54

      Енисей должен победить.
      Не зря соперник уже в штаны наложил.Несколько раз температуру перемеряли!!

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > SIRIUS 2002 1 декабря 2018, 15:03

      Спасибо за поддержку земляков-красноярцев

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Нас Много 1 декабря 2018, 16:11

      Соседи..

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 декабря 2018, 13:45

      Это хорошо что состоится

      2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 1 декабря 2018, 13:42

      Алиса утверждает что там -18

      0
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      Рейтинг: +18673

      ilichkadr > МасСуд 1 декабря 2018, 13:47

      Алиса перепутала города..........

      1
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > ilichkadr 1 декабря 2018, 16:37

      Ну и шлюха же она(((

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      Рейтинг: +18673

      ilichkadr > dil-1969@mail.ru 1 декабря 2018, 17:42

      А кто сказал, что будет легко? Всё таки температура на трассе по боле будет, со всех сторон продувает.

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