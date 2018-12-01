Думбия, Раванелли и Мбенг – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Енисеем»

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Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Ахмата» на матч 16-го тура РПЛ.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Кутьин, Саркисов.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Митришев, Мбенг.
Матч пройдет сегодня в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.
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