Думбия, Раванелли и Мбенг – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Ахмата» на матч 16-го тура РПЛ.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Кутьин, Саркисов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Митришев, Мбенг.

Матч пройдет сегодня в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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