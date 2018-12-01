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    • Думбия, Раванелли и Мбенг – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Енисеем»

    Думбия, Раванелли и Мбенг – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Енисеем»

    Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Ахмата» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Кутьин, Саркисов.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Митришев, Мбенг.

    Матч пройдет сегодня в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    01.12.2018 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07


      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 декабря 2018, 14:18

      Сегодня в Красноярске -15.
      Терек покроется льдом.
      Не учёл в ставке.
      Поставил на Кадырова.
      По ходу залёт.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 декабря 2018, 13:26

      в такой богатой стране и в таких условиях играть это позор а еще jопы рвут за президента.

      1
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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 1 декабря 2018, 13:16

      Да... Не завидую этим горячим чеченским парням...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 12:55

      На весь день в Красноярске погода ниже -15 на сегодня. Рахимов обещал беречь здоровье футболистов и отказаться от проведения матча при такой температуре.

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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 1 декабря 2018, 12:53

      надеюсь, Енисей выиграет

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