«Снег, валенки, меховые шапки». «Енисей» предложил провести финал Кубка Либертадорес в Красноярске

енисею ниче больше не остается делать как веселиться.. результатов то нет))
Ранее «Бомбардир» писал, что ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины. На известие отреагировал представитель РПЛ «Енисей».
«Дорогие друзья, «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Вы можете провести финал на нашем стадионе. Будет незабываемо: снег, валенки, меховые шапки», – написала пресс-служба сибиряков.
Финал южноамериканского кубка пришлось перенести из соображений безопасности.
twit text
— FC Enisey English (@FCEniseyEN) 27 ноября 2018 г.