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    «Снег, валенки, меховые шапки». «Енисей» предложил провести финал Кубка Либертадорес в Красноярске

    Ранее «Бомбардир» писал, что ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины. На известие отреагировал представитель РПЛ «Енисей».

    «Дорогие друзья, «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Вы можете провести финал на нашем стадионе. Будет незабываемо: снег, валенки, меховые шапки», – написала пресс-служба сибиряков.

    Финал южноамериканского кубка пришлось перенести из соображений безопасности.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    27.11.2018 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 27 ноября 2018, 21:36

      енисею ниче больше не остается делать как веселиться.. результатов то нет))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 21:08

      Забавно)

      2
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