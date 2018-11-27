«Снег, валенки, меховые шапки». «Енисей» предложил провести финал Кубка Либертадорес в Красноярске

Ранее «Бомбардир» писал, что ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины. На известие отреагировал представитель РПЛ «Енисей».

«Дорогие друзья, «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Вы можете провести финал на нашем стадионе. Будет незабываемо: снег, валенки, меховые шапки», – написала пресс-служба сибиряков.

Финал южноамериканского кубка пришлось перенести из соображений безопасности.