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    AP News: ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине. Италия – кандидат на проведение

    Агентство AP News сообщает, что КОНМЕБОЛ решил проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» за пределами Аргентины. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность встречи, проходи она на стадионе «Ривера».

    Кандидаты на проведение встречи – Бразилия, Парагвай и Италия. Предварительная дата проведения ответной игры – 8 или 9 декабря.

    Первая игра завершилась ничьей – 2:2.

    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Источник: AP News

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    27.11.2018 19:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      LiliRiiг 28 ноября 2018, 10:26

      Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://smoket.bisil.spb.ru/ Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypилa 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросилa без физический и моральных усилий за 1 день!

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      Рейтинг: +1893

      isco2307 27 ноября 2018, 22:55

      вони напевно не зіграють матч-відповідь

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 27 ноября 2018, 21:56

      Проблемы в стране - проблемы в футболе...

      0
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 19:38

      Насколько выгодно принимать этот геморрой с учетом трат на безопасность либо возможных убытков в случае беспорядков?

      0
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 27 ноября 2018, 19:21

      Раз на то пошло, проведите на стадионе ЦСКА. Туда все равно никто не ходит.

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      Рейтинг: +733

      xrrrx > vladik12 27 ноября 2018, 19:24

      азхахах

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