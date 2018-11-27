AP News: ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине. Италия – кандидат на проведение

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Агентство AP News сообщает, что КОНМЕБОЛ решил проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» за пределами Аргентины. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность встречи, проходи она на стадионе «Ривера».
Кандидаты на проведение встречи – Бразилия, Парагвай и Италия. Предварительная дата проведения ответной игры – 8 или 9 декабря.
Первая игра завершилась ничьей – 2:2.
Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие