AP News: ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине. Италия – кандидат на проведение

Агентство AP News сообщает, что КОНМЕБОЛ решил проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» за пределами Аргентины. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность встречи, проходи она на стадионе «Ривера».

Кандидаты на проведение встречи – Бразилия, Парагвай и Италия. Предварительная дата проведения ответной игры – 8 или 9 декабря.

Первая игра завершилась ничьей – 2:2.

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