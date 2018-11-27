Бистрович, Сигурдссон, Обляков – в основе ЦСКА на матч с «Викторией»

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Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
«Виктория»: Грушка, Лимберски, Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела, Чори.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московском стадионе «Лужники», которая начнется в 20:55 по Москве.
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