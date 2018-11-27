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    Бистрович, Сигурдссон, Обляков – в основе ЦСКА на матч с «Викторией»

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

    «Виктория»: Грушка, Лимберски, Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела, Чори.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московском стадионе «Лужники», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    27.11.2018 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      LiliRiiг 28 ноября 2018, 10:26

      Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://smoket.bisil.spb.ru/ Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypилa 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросилa без физический и моральных усилий за 1 день!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 ноября 2018, 20:57

      НИ ПУХА НИ ПЕРА!!!!!!!!!!!!! конявые

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 27 ноября 2018, 20:01

      цска - нужна победа!

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