Бистрович, Сигурдссон, Обляков – в основе ЦСКА на матч с «Викторией»

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

«Виктория»: Грушка, Лимберски, Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела, Чори.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московском стадионе «Лужники», которая начнется в 20:55 по Москве.

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