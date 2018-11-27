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    Чинквини: «Зенит» интересовался Магнуссоном»

    Бывший ассистент спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что клуб рассматривал вариант с приобретением у «Бристоль Сити» защитника Хердура Магнуссона в летнее трансферное окно. Исландец в итоге перешел в ЦСКА.

    «Почему не удалось приобрести Лаксальта? Потому что вмешался «Милан». Он не был нашей основной целью, мы хотели укрепить левый фланг.

    «Зенит» задумывался о Магнуссоне, который в итоге перешел в ЦСКА. По Лаксальту мы начали переговоры, но затем в них вступил «Милан», – цитирует Чинквини Tuttomercatoweb.

    В этом сезоне 25-летний Магнуссон провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.11.2018 18:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      LiliRiiг 28 ноября 2018, 10:26

      Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://smoket.bisil.spb.ru/ Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypилa 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросилa без физический и моральных усилий за 1 день!

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 27 ноября 2018, 20:47

      профукала селекция у Зенита. Очень слабая селекционная служба у Зенита, разогнать всех надо к ядрёной фене

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 20:00

      Проворонили.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 ноября 2018, 19:47

      как всегда зене калитка по носу бьёт им не привыкать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 ноября 2018, 19:35

      ага

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 19:35

      главное что Чинкивини уже бывший

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 ноября 2018, 18:46

      - Что упало, то пропало! - констатировал загадочно Евгений Гинер.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 18:42

      Для Манчини искали уже готовых опытных игроков как и потом после него. Скауты и селекционеры не работают на перспективу в " Зените" как и митрофанушки. Последние носятся за титулами, полагая, что покупка опытных и поигравших игроков приблизит их к этому...

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 18:26

      за 2 мя зайцами погонишся......

      1
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