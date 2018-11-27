Чинквини: «Зенит» интересовался Магнуссоном»

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Бывший ассистент спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что клуб рассматривал вариант с приобретением у «Бристоль Сити» защитника Хердура Магнуссона в летнее трансферное окно. Исландец в итоге перешел в ЦСКА.
«Почему не удалось приобрести Лаксальта? Потому что вмешался «Милан». Он не был нашей основной целью, мы хотели укрепить левый фланг.
«Зенит» задумывался о Магнуссоне, который в итоге перешел в ЦСКА. По Лаксальту мы начали переговоры, но затем в них вступил «Милан», – цитирует Чинквини Tuttomercatoweb.
В этом сезоне 25-летний Магнуссон провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.