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    Аллегри: «В матче с «Валенсией» мы не может позволить себе заснуть, как этот было в игре против «МЮ»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией».

    Игра состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Матчей много, но у всех нас общая цель – дойти до конца и выиграть какие-либо трофеи. Возможно, все. Мы надеемся, что нам удастся завоевать каждый из них.

    Мы ничего не воспринимаем как должное. Сегодня мы хотим обеспечить себе первое место в группе, но «Валенсия» в хорошей форме. Сегодня они могут сохранить свои надежды на выход в плей-офф, и мы не можем заснуть, как это было в игре с «Манчестер Юнайтед».

    «Ювентус» должен уважать «Валенсию»: они проиграли только один из последних 10-ти матчей. Сегодня в 11 вечера мы все узнаем», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    27.11.2018 15:39
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