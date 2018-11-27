«Енисей» – о подготовке к матчу с «Ахматом»: «Валенки, лопата, ушанка, шуба. Ничего не забыли?»

«Енисей» с иронией прокомментировал решение РПЛ провести матч 16-го тура с «Ахматом» на стадионе «Центральный».

В твиттере клубная пресс-служба опубликовала фото, на котором изображены мяч, валенки, лопата, шапка-ушанка и шуба: «Начинаем подготовку к матчу с «Ахматом», который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли?»

На прошлой неделе из-за неблагоприятного прогноза погоды РФС в виде исключения разрешил провести встречу в манеже в Красноярске. «Ахмат» и Премьер-лига высказали недовольство таким решением.

Сегодня РПЛ постановила, что матч все-таки состоится на «Центральном». В РФС, в свою очередь, заявили, что «Енисей» не выполнил ряд условий по проведению игры с грозненцами в манеже.