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    «Енисей» – о подготовке к матчу с «Ахматом»: «Валенки, лопата, ушанка, шуба. Ничего не забыли?»

    «Енисей» с иронией прокомментировал решение РПЛ провести матч 16-го тура с «Ахматом» на стадионе «Центральный».

    В твиттере клубная пресс-служба опубликовала фото, на котором изображены мяч, валенки, лопата, шапка-ушанка и шуба: «Начинаем подготовку к матчу с «Ахматом», который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли?»

    На прошлой неделе из-за неблагоприятного прогноза погоды РФС в виде исключения разрешил провести встречу в манеже в Красноярске. «Ахмат» и Премьер-лига высказали недовольство таким решением.

    Сегодня РПЛ постановила, что матч все-таки состоится на «Центральном». В РФС, в свою очередь, заявили, что «Енисей» не выполнил ряд условий по проведению игры с грозненцами в манеже.

    Источник: ФК «Енисей»

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    27.11.2018 15:24
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