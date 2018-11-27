«Анжи» может решить вопрос со спонсорством Emirates до нового года

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что клуб до нового года может решить вопрос о сотрудничестве с крупной мировой авиакомпанией Emirates Airlines (Дубай, ОАЭ).

«Контакты с «Эмирейтс» начались давно. У нас есть свои трудности, у них есть свои планы.

Когда может появиться конкретика? Надеемся, что до Нового года», – сказал Кадиев.

У «Анжи» серьезные проблемы с финансами. Долги клуба превышают 300 миллионов рублей.

Emirates Airlines – спонсор таких клубов, как «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Гамбург», «Бенфика» и «Олимпиакос».