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    «Анжи» может решить вопрос со спонсорством Emirates до нового года

    Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что клуб до нового года может решить вопрос о сотрудничестве с крупной мировой авиакомпанией Emirates Airlines (Дубай, ОАЭ).

    «Контакты с «Эмирейтс» начались давно. У нас есть свои трудности, у них есть свои планы.

    Когда может появиться конкретика? Надеемся, что до Нового года», – сказал Кадиев.

    У «Анжи» серьезные проблемы с финансами. Долги клуба превышают 300 миллионов рублей.

    Emirates Airlines – спонсор таких клубов, как «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Гамбург», «Бенфика» и «Олимпиакос».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2018 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +185

      Edward52 27 ноября 2018, 18:11

      Теперь Уфу вынесут на эмоциях 3:0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 17:35

      Так решайте уже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 15:40

      да крыша, ну просто выше крыши...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 15:37

      что-то анжи сюда никак не вписываются

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > серега кашин 27 ноября 2018, 15:44

      Гамбург во втором дивизионе играет и контракт для Анжи будет в десятки раз меньший чем для других клубов, но реклама она и есть реклама...

      3
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > серега кашин 27 ноября 2018, 18:42

      Ну это же СПЕЦПРОЕКТ..

      1
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