Головин – в заявке «Монако» на матч ЛЧ с «Атлетико»

Против Атлетико у Головина и его команды шансов нет. Это не Кан.
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на выездную встречу пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
Россиянин недавно восстановился от повреждения, полученного 3 ноября. В воскресенье он провел свою первую игру после травмы – с «Каном» (1:0) в Лиге 1.
Встреча «Атлетико» – «Монако» состоится в среду, 28 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле.
Защитники: Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бьянконе, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Силва.
Полузащитники: Юссеф Айт Беннассер, Александр Головин, Насер Шадли, Хан-Ноа Массенго, Юри Тилеманс, Кефрен Тюрам-Юльен, Софьян Диоп.
Нападающие: Радамель Фалькао, Мусса Силла, Самуэль Грандсир, Принс-Дезир Гуано.