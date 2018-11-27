Головин – в заявке «Монако» на матч ЛЧ с «Атлетико»

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на выездную встречу пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».

Россиянин недавно восстановился от повреждения, полученного 3 ноября. В воскресенье он провел свою первую игру после травмы – с «Каном» (1:0) в Лиге 1.

Встреча «Атлетико» – «Монако» состоится в среду, 28 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле.

Защитники: Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бьянконе, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Силва.

Полузащитники: Юссеф Айт Беннассер, Александр Головин, Насер Шадли, Хан-Ноа Массенго, Юри Тилеманс, Кефрен Тюрам-Юльен, Софьян Диоп.

Нападающие: Радамель Фалькао, Мусса Силла, Самуэль Грандсир, Принс-Дезир Гуано.