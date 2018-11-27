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    Головин – в заявке «Монако» на матч ЛЧ с «Атлетико»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на выездную встречу пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».

    Россиянин недавно восстановился от повреждения, полученного 3 ноября. В воскресенье он провел свою первую игру после травмы – с «Каном» (1:0) в Лиге 1.

    Встреча «Атлетико» – «Монако» состоится в среду, 28 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле.

    Защитники: Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бьянконе, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Силва.

    Полузащитники: Юссеф Айт Беннассер, Александр Головин, Насер Шадли, Хан-Ноа Массенго, Юри Тилеманс, Кефрен Тюрам-Юльен, Софьян Диоп.

    Нападающие: Радамель Фалькао, Мусса Силла, Самуэль Грандсир, Принс-Дезир Гуано.

    Источник: Пресс-служба «Монако»

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    27.11.2018 14:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +185

      Edward52 27 ноября 2018, 18:20

      Против Атлетико у Головина и его команды шансов нет. Это не Кан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 27 ноября 2018, 17:23

      Пора побеждать! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 ноября 2018, 16:25

      Грандиозно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 27 ноября 2018, 16:20

      Вот жутко интересно: Абрамович купил "Челси"-все разговоры за "Челси",Аршавин в "Арсенале"-все разговоры за "Арсенал", Павлюченко в "Тоттенхеме"-все за "Тоттенхем, Головин в "Монако"-все за "Монако".Так кто следующий?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 27 ноября 2018, 16:11

      Головин один из лучших в Монако по игре, но пора бы конвертировать в результативные действия и очки для команды!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 15:34

      В заявке и на поле,две большие разницы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 ноября 2018, 14:52

      Будет прикол, если победят. Хотя скорее это будет провал для Атлетико.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:51

      удачи палочка выручалочка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      zlyetatary 27 ноября 2018, 14:45

      мяч круглый, фиг знает куда покатится!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:43

      очередное поражение монако

      1
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