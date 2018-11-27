Виалли: «Я год лечился от рака, но у меня до сих пор нет уверенности, чем закончится этот матч»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли рассказал, что почти год он лечился от рака. По словам итальянца, сейчас он чувствует себя хорошо.

54-летний футболист написал о своей болезни в новой книге. Он рассказал, что скрывал болезнь из-за чувства стыда.

«Прошел год, и я вернулся к зверскому физическому состоянию. Но у меня до сих пор нет уверенности, чем закончится этот матч», – сказал Виалли.

Итальянец прошел восемь месяцев химиотерапии и шесть недель лучевой терапии.

«Я бы с радостью обошелся без этого, но это было невозможно. Тогда я считал, что это этап моей жизни, который нужно прожить с мужеством и благодаря которому можно чему-то научиться.

Я знал, что тяжело рассказывать об этом другим, рассказывать своей семье. Вы никогда не хотели бы причинить боль людям, которые вас любят: моим родителям, моим братьям и сестре, моей жене Кэтрин, нашим маленьким девочкам Оливии и Софии.

Это дает вам чувство стыда, как будто это ваша вина. Я носил свитер под рубашкой, чтобы другие ничего не заметили, чтобы оставаться Виалли, которого они знали.

Тогда я решил рассказать свою историю и вставить ее в книгу. Надеюсь, моя история сможет вдохновить других людей на преодоление трудных времен в их жизни», – сказал Виалли.