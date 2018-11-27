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    Аллегри: «Год назад фаворитом ЛЧ был «Реал», а сейчас – «Барселона»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Валенсией».

    «В Лиге чемпионов надо решать задачи постепенно. В первую очередь, мы хотим выйти в 1/8 финала.

    У «Валенсии» есть шанс выйти из группы, и психологически она будет в ином состоянии, нежели в нашей первой встрече. Мы должны ее уважать. Это крепкая команда, которая проиграла лишь один из последних десяти матчей.

    Криштиану отлично играет как форвард и как ассистент. Его индивидуальный уровень позволяет нам поднять класс команды в целом.

    На мой взгляд, фаворит на победу в турнире – «Барселона». За ней идут три клуба, включая нас, и мы каждый год беремся за работу с той же страстью. Год назад я называл фаворитом «Реал». Сейчас им я вижу «Барселону». Надеюсь, на этот раз я ошибусь», – сказал Аллегри.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Валенсия» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2018 07:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 15:52

      Реал в прошлом розыгрыше тоже играл не совсем уверенно ,особенно в матче с Ювентусом.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 27 ноября 2018, 13:27

      вот хитрюга ..

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 27 ноября 2018, 12:45

      в том году да. согласен, Реал был очень силен, но теперь не Барселона главный фаворит и это факт. Каталонцы тоже откровенно не впечатляют. Сейчас пожалуй Ювентус, Манчестер Сити и Ливерпуль

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 27 ноября 2018, 11:58

      А я надеюсь что не ошибешься)

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 27 ноября 2018, 11:56

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 ноября 2018, 10:19

      Реал пока полудохлый

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 ноября 2018, 09:29

      сейчас еще сложно сказать.........Барса одна из,но явно не главный фаворит

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 ноября 2018, 09:27

      Да

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 27 ноября 2018, 07:57

      В этом году сложно предугадать явного фаворита.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 ноября 2018, 07:41

      не скромничай мистер Аллегри))

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