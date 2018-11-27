Аллегри: «Год назад фаворитом ЛЧ был «Реал», а сейчас – «Барселона»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Валенсией».

«В Лиге чемпионов надо решать задачи постепенно. В первую очередь, мы хотим выйти в 1/8 финала.

У «Валенсии» есть шанс выйти из группы, и психологически она будет в ином состоянии, нежели в нашей первой встрече. Мы должны ее уважать. Это крепкая команда, которая проиграла лишь один из последних десяти матчей.

Криштиану отлично играет как форвард и как ассистент. Его индивидуальный уровень позволяет нам поднять класс команды в целом.

На мой взгляд, фаворит на победу в турнире – «Барселона». За ней идут три клуба, включая нас, и мы каждый год беремся за работу с той же страстью. Год назад я называл фаворитом «Реал». Сейчас им я вижу «Барселону». Надеюсь, на этот раз я ошибусь», – сказал Аллегри.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Валенсия» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.