«Урал» – единственный представитель РПЛ, который сыграет в Кубке ФНЛ

Кубок ФНЛ-2019 пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском Пафосе. На данный момент полностью определен состав турнира. «Урал» единственным из клубов РПЛ примет в нем участие. Из иностранных клубов в турнире сыграют «Рига», армянский «Пюник» и эстонская «Левадия».

Состав групп:

Группа А – «Луч», «Мордовия», «Ротор», «Пюник».

Группа B – «Чертаново», «Шинник», «Тюмень», «Урал».

Группа С – «Краснодар-2», «Химки», «Тамбов», «Рига».

Группа D – «Авангард», «Спартак-2», «Факел», «Левадия».

На первом этапе команды сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведет в рамках турнира по пять матчей.

«Урал» является действующим обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2018 года представители Екатеринбурга выиграли турнир в третий раз, победив в финале в серии пенальти «Луч».