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    «Урал» – единственный представитель РПЛ, который сыграет в Кубке ФНЛ

    Кубок ФНЛ-2019 пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском Пафосе. На данный момент полностью определен состав турнира. «Урал» единственным из клубов РПЛ примет в нем участие. Из иностранных клубов в турнире сыграют «Рига», армянский «Пюник» и эстонская «Левадия».

    Состав групп:

    Группа А – «Луч», «Мордовия», «Ротор», «Пюник».

    Группа B – «Чертаново», «Шинник», «Тюмень», «Урал».

    Группа С – «Краснодар-2», «Химки», «Тамбов», «Рига».

    Группа D – «Авангард», «Спартак-2», «Факел», «Левадия».

    На первом этапе команды сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведет в рамках турнира по пять матчей.

    «Урал» является действующим обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2018 года представители Екатеринбурга выиграли турнир в третий раз, победив в финале в серии пенальти «Луч».

    Источник: ФНЛ

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    27.11.2018 07:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 15:44

      Победитель получит грамоту от ВЦСПС.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 ноября 2018, 13:14

      FNL OPEN какой-то. И каков призовой фонд? Или на пиво играть будут? )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 27 ноября 2018, 10:04

      от куда баб ло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 27 ноября 2018, 10:01

      ещё один ненужный кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 27 ноября 2018, 09:03

      Победитель получит путёвку в ЛЧ ))

      3
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      Рейтинг: +25044

      bset > сапёр75 27 ноября 2018, 09:41

      Скорее в ФНЛ)

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 ноября 2018, 08:44

      Краснодар, вперед!!!

      0
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