Вратарь «Локомотива» Медведев успешно перенес операцию на колене

Пресс-служба «Локомотива» сообщила об успешности операции на колене вратаря Никиты Медведева.

«Медведев перенес артроскопическую операцию по удалению части внутреннего мениска в римской клинике «Вилла Стюарт».

Операция прошла успешно. На восстановление уйдет около месяца. Никита начнет тренироваться на первом зимнем сборе команды», – говорится в заметке на сайте московского клуба.

Медведев пополнил состав «Локомотива» в июле 2017 года, перейдя из «Ростова» бесплатно.

Вчера, 26-го ноября, в столице Италии также был прооперирован полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Срок его восстановления от травмы левого медиального мениска оценивается в месяц.