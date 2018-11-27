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    Вратарь «Локомотива» Медведев успешно перенес операцию на колене

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила об успешности операции на колене вратаря Никиты Медведева.

    «Медведев перенес артроскопическую операцию по удалению части внутреннего мениска в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Операция прошла успешно. На восстановление уйдет около месяца. Никита начнет тренироваться на первом зимнем сборе команды», – говорится в заметке на сайте московского клуба.

    Медведев пополнил состав «Локомотива» в июле 2017 года, перейдя из «Ростова» бесплатно.

    Вчера, 26-го ноября, в столице Италии также был прооперирован полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Срок его восстановления от травмы левого медиального мениска оценивается в месяц.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.11.2018 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 27 ноября 2018, 06:11

      Это где он успел так травмироваться..со скамейки упал что ли....

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