Врач «Спартака»: «Зобнин уже перенес операцию на колене»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал об операции полузащитника Романа Зобнина на медиальном мениске левого колена.

По данным «Спорт-Экспресс», процедура должна была состояться завтра, 27-го ноября.

«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо.

Срок реабилитации футболиста составит около месяца», – сказал Вартапетов.

Напомним, 24-летний футболист сборной России получил травму за 12 минут на поле в матче против «Крыльев Советов» (3:1).