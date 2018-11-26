Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Врач «Спартака»: «Зобнин уже перенес операцию на колене»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал об операции полузащитника Романа Зобнина на медиальном мениске левого колена.

    По данным «Спорт-Экспресс», процедура должна была состояться завтра, 27-го ноября.

    «Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

    Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо.

    Срок реабилитации футболиста составит около месяца», – сказал Вартапетов.

    Напомним, 24-летний футболист сборной России получил травму за 12 минут на поле в матче против «Крыльев Советов» (3:1).

    Источник: «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2018 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 13:01

      Поправляйся Рома.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 27 ноября 2018, 11:27

      Дай бог Роману здоровья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 27 ноября 2018, 08:43

      Единственный в команде ,по которому нет вопросов по самоотдаче...ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2018, 07:10

      Роман, не торопись! Выздоравливай с чувством, с толком, с расстановкой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 27 ноября 2018, 06:32

      здоровья ему

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 27 ноября 2018, 06:21

      скорейшего выздоровления

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 27 ноября 2018, 03:42

      Мениски, мениски..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 ноября 2018, 03:26


      козлы гробят работягу

      здоровья Роману!

      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 27 ноября 2018, 00:41

      да уж.. бедняга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 27 ноября 2018, 00:09

      Восстанавливайся Рома! Ждём на поле.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 