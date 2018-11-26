Врач «Спартака»: «Зобнин уже перенес операцию на колене»

Поправляйся Рома.
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал об операции полузащитника Романа Зобнина на медиальном мениске левого колена.
По данным «Спорт-Экспресс», процедура должна была состояться завтра, 27-го ноября.
«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.
Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо.
Срок реабилитации футболиста составит около месяца», – сказал Вартапетов.
Напомним, 24-летний футболист сборной России получил травму за 12 минут на поле в матче против «Крыльев Советов» (3:1).