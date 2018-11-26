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    Зобнин перенесет операцию на колене во вторник

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин завтра, 27-го ноября, в римской клинике перенесет операцию на медиальном мениске левого колена.

    Футболист получил повреждение в иге 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1; 25-го ноября). На 72-й минуте игрок сборной России заменил нападающего Зе Луиша, а на 84-й был заменен хавбеком Ивелином Поповым.

    По словам бывшего члена медицинской команды красно-белых Лю Хуншэна, восстановление 24-летнего Зобнина может занять две недели.

    5-го июня 2017 года Зобнин травмировал крестообразную связку и наружный мениск правого колена в товарищеской встрече против сборной Венгрии (3:3). Он вернулся на поле 18-го ноября 2017 года в матче 17-го тура РПЛ-2017/18 против «Краснодара» (4:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что операция состоялась сегодня, 26-го ноября.

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    26.11.2018 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:52

      Что бы операция прошла успешно. Здоровья Рома.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:31

      Удачной Роме операции и скорейшего выздоровления.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 26 ноября 2018, 23:28

      Выздоравливай!

      2
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