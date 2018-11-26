Зобнин перенесет операцию на колене во вторник

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин завтра, 27-го ноября, в римской клинике перенесет операцию на медиальном мениске левого колена.

Футболист получил повреждение в иге 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1; 25-го ноября). На 72-й минуте игрок сборной России заменил нападающего Зе Луиша, а на 84-й был заменен хавбеком Ивелином Поповым.

По словам бывшего члена медицинской команды красно-белых Лю Хуншэна, восстановление 24-летнего Зобнина может занять две недели.

5-го июня 2017 года Зобнин травмировал крестообразную связку и наружный мениск правого колена в товарищеской встрече против сборной Венгрии (3:3). Он вернулся на поле 18-го ноября 2017 года в матче 17-го тура РПЛ-2017/18 против «Краснодара» (4:1).