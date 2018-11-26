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    Черчесова наградили орденом «Во славу Осетии»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на приеме у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Специалисту вручили орден «Во славу Осетии».

    «Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

    Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди – новые игры и мы верим в новые победы сборной России», – сказал Битаров тренеру.

    В приеме участвовал и министр физической культуры и спорта РСО-Алании Владимир Габулов, пишет официальный сайт республики.

    Источник: Официальный портал Республики Северной Осетии - Алании

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    26.11.2018 20:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:19

      Как говорится :"Дальше - больше".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 26 ноября 2018, 23:37

      Такими темпами придется операцию Станиславу по расширению грудной клетки делать - под новые цацки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 23:20

      А Черчесов из Осетии??? Не знал.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 26 ноября 2018, 22:58

      Мдаа,ордена и КМС дают просто так раскидывают ,что же происходит в этом мире ,Раньше реально надо было биться сражаться во времена СССР ,а щас победил Египет и Арабов ,да плюс в 9 защитников против потерявшейся Испании сыграл плюс Акинфеев помог ,вот тебе заслуга на держи всё что можно ,то другие потом и кровью берут ,тебе просто так за твою же зарплату плюс бонусы плюс контракт плюс всё что пожалает

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 ноября 2018, 22:52

      Заслужил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 26 ноября 2018, 22:41

      Осталось какому нибудь высокопоставленному члену РПЦ подарить Саламычу личный походный иконостас...

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2018, 21:23

      Ну вот и встретились два друга В.Габулов и С.Черчесов, но за что орден?

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 ноября 2018, 20:41

      и не последняя ещё до кучи навешают А для Осетии что он лично сделал?

      4
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      Рейтинг: +12

      keklik > Полная Канистра 27 ноября 2018, 00:30

      Ничего вообще не сделал...

      2
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