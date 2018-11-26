Черчесова наградили орденом «Во славу Осетии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на приеме у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Специалисту вручили орден «Во славу Осетии».

«Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди – новые игры и мы верим в новые победы сборной России», – сказал Битаров тренеру.

В приеме участвовал и министр физической культуры и спорта РСО-Алании Владимир Габулов, пишет официальный сайт республики.