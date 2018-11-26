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    Рианчо: «Фратрия» осознанно вредит «Спартаку». В ней состоят плохие люди, которым нужно дестабилизировать команду»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление фанатского объединения «Фратрия», которая сообщила, что в выборах капитана основного состава участвовали игроки молодежной команды.

    «В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Дениса Глушакова проголосовали 12 дублeров из «Спартака-2», — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе.

    Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду», – полагает испанец.

    Рианчо пришел в «Спартак» летом и уже в клубе не работает.

    Источник: Чемпионат,com

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    26.11.2018 19:28
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:11

      Сомневаюсь что слова Рианчо искренны.

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 27 ноября 2018, 08:09

      Рианчо сам дестабилизировал команду.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 04:26

      Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду-сказал засранчо про себя и опг ромашка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 26 ноября 2018, 23:14

      Пошёл вон пастух !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 23:05

      В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
      Если ты даже точную цифру назвать не можешь, откуда тебе тогда знать кто голосовал за Глушака, а кто нет??? На сборах-то был тридцать один человек. Понятно, что ты сначала сказал, что за Глушака голосовало 18 человек, потом вдруг стало 15 человек. Видимо решил математически сложить голоса Глушака, Промеса и Джикии? Не получилось с 18-ю голосовавшими???)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 26 ноября 2018, 22:54

      я как не болельщик Спартака про Фратрии знаю давно, а про этого господина узнал буквально месяц назад. И до этого я был не склонен ему верить а после того как Фратрия публично заявила ему верить то и подавно.
      И в принципе уберите его подальше от микрофона. они несовместимы

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 ноября 2018, 22:40

      Тимофеев: "В выборах капитана Спартака участвовали игроки молодёжного первенства."
      Чё скажешь Рианчо ? Я не Фратрия.Мне просто интересно кто врёт.
      Кому интересно, пройдите по ссылке http://www.footballtop.ru/news/kapitan-spartaka-glushakov-kak-i-kto-ego-vybiral
      Там конкретно показывается кто был на сборах команды и имел право принять голосование.Остальное от лукавого.Выводы делайте сами.

      7
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 04:29

      ты походу от фанов выхватил? такой на них обиженный)

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 10:38

      Какой Глушаков лидер? Куда оно пропало после чемпионства, когда началось с выбивания контракта. С того момента все у него и съехало во всем.

      2
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 26 ноября 2018, 22:38

      Чем больше слухов и сплетен вокруг команды, любой, не только СМ, тем хуже для той самой команды. И не важно, кто источник этих вбросов, с благими намерениями они сделаны, или напротив, с целью попиариться, команда, клуб, это живой организм, и внедрение извне вредит. Хоть от бывшего полуглавного ИО, хоть от болельщиков или фанатов, хоть от виайпи персон.

      0
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 26 ноября 2018, 22:31

      В чём то он и прав - в том что глушака свои игроки выбрали капитаном честно. Последние пару лет сам не до конца понимаю позицию фратрии. Но осознанно "портить атмосферу в клубе" им не зачем и это факт. В любом случае это всё словестная перепалка, надо было еще при карерре решать ее. Сейчас гауно...читать противно и слушать. Глушак норм игрок, отстали бы, дали бы человеку играть

      2
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 26 ноября 2018, 22:00

      Б.лядь, как же любят всякие твари пиариться на Спартаке...

      4
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