Рианчо: «Фратрия» осознанно вредит «Спартаку». В ней состоят плохие люди, которым нужно дестабилизировать команду»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление фанатского объединения «Фратрия», которая сообщила, что в выборах капитана основного состава участвовали игроки молодежной команды.

«В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Дениса Глушакова проголосовали 12 дублeров из «Спартака-2», — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе.

Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду», – полагает испанец.

Рианчо пришел в «Спартак» летом и уже в клубе не работает.