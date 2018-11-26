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    Экс-врач «Спартака» Хуншэн: «Зобнин может восстановиться за две недели»

    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн прокомментировал травму полузащитника москвичей Романа Зобнина.

    Футболист получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). После игры глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у хавбека проблемы с коленным суставом на правой ноге. В свою очередь, портал «Чемпионат» сегодня сообщил, что у игрока травма медиального мениска. Сегодня же появилась информация, что Зобнин улетел в Рим на операцию.

    «Это ненадолго, если мениск сильно не пострадал. Пишут об операции, но не совсем так. Не думаю, что будет хирургическое вмешательство. В этой ситуации можно просто уколы делать. Думаю, двух недель на восстановление хватит, учитывая, что это другое колено, а не то, что было травмировано», – сказал Хуншэн.

    В июне 2017 года Зобнин перенес операцию на передней крестообразной связке колена. Его восстановление заняло около полугода.

    Источник: Телеканал «360°»

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    26.11.2018 18:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:37

      Не зная подробностей травмы ,лучше об этом не говорить.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 ноября 2018, 22:31

      Посмотрим.
      В любом случае Роману скорейшего выздоровления.
      Системообразующий игрок.Причём как в клубе, так и в сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 26 ноября 2018, 21:57

      Дай бог

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 26 ноября 2018, 19:03

      Врач в Спартаке - Вартапетов!
      Хуншен - это "целитель" из Китая.))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 26 ноября 2018, 19:52

      Так вот кто виноват в травме Зобнина.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ivany4 26 ноября 2018, 22:30

      А Кашпировского или Грабового не приглашали? Лонго и Чумак скончались... Они подешевле были... :-)))

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 26 ноября 2018, 18:59

      совсем видать торговля бадами на казанском у этого шарлотана не идёт

      3
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