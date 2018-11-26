Экс-врач «Спартака» Хуншэн: «Зобнин может восстановиться за две недели»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн прокомментировал травму полузащитника москвичей Романа Зобнина.

Футболист получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). После игры глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у хавбека проблемы с коленным суставом на правой ноге. В свою очередь, портал «Чемпионат» сегодня сообщил, что у игрока травма медиального мениска. Сегодня же появилась информация, что Зобнин улетел в Рим на операцию.

«Это ненадолго, если мениск сильно не пострадал. Пишут об операции, но не совсем так. Не думаю, что будет хирургическое вмешательство. В этой ситуации можно просто уколы делать. Думаю, двух недель на восстановление хватит, учитывая, что это другое колено, а не то, что было травмировано», – сказал Хуншэн.

В июне 2017 года Зобнин перенес операцию на передней крестообразной связке колена. Его восстановление заняло около полугода.