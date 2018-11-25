Врач «Спартака»: «У Зобнина проблемы с правым коленным суставом. Речь не о том колене, на котором была операция»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина. Игрок покинул поле из-за травмы в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней.

Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию, связанную с пластикой крестообразной связки.

Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования», – сказал Вартапетов.

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