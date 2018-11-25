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    Врач «Спартака»: «У Зобнина проблемы с правым коленным суставом. Речь не о том колене, на котором была операция»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина. Игрок покинул поле из-за травмы в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

    «У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней.

    Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию, связанную с пластикой крестообразной связки.

    Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования», – сказал Вартапетов.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    25.11.2018 19:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 26 ноября 2018, 19:03

      Кроме слова "****" других слов нет про этого "врача". Все знают, что у Романа была травма правого колена. А это чмо говорит про травму правого колена и "отмечает", что речь идет не о том колене, которое уже оперировали. Он "право" и "лево" не отличает, ****!!! О каком лечении он может говорить? Здоровое колено оперировать будет вместо больного???

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 14:13

      Только бы не было чего серьезного. Здоровья Рома.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 26 ноября 2018, 09:21

      Это плохо но всему виной я думаю насыщенный график. Ведь Рома никогда не выходит отбывать номер, в каждой игре он один из самых активных. Желаю скорейщего выздоровления

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 ноября 2018, 00:26

      Роману здоровья и восстановления. Это серьезная потеря Спартака накануне игры в еврокубке.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 ноября 2018, 23:28

      Главное, что не рецидив. Вылечат и это колено. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 25 ноября 2018, 22:39

      Здоровья Роману,скорейшего выздоровления, надеемся что все обойдётся..

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2018, 22:23

      выздоровления,роман... ты один из многих значимых и положительных игроков ....

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 ноября 2018, 22:16

      Не вовремя все это, но видимо проблемы были раз Роман даже не играл за сборную.
      Надеюсь все обойдется легко и весной он снова будет в форме.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 21:41

      Зобнин постоянно идет в стык. Поэтому тяжелые травмы закономерны. Инвалидом может стать.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 ноября 2018, 21:29

      Ромка, здоровья! Без тебя - плохо!
      Роман играет не жалея себя, но за это мы его и любим!

      2
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