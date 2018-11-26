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    «Чемпионат»: Зобнин получил травму медиального мениска

    По информации «Чемпионата», полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение медиального мениска.

    24-летний футболист травмировался в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Он вышел на поле на 72-й минуте, но из-за проблем с коленом был заменен обратно всего 12 минут спустя.

    Как сообщалось сегодня, хавбек уже прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где ему предстоит операция.

    В этом сезоне Зобнин провел за москвичей 20 встреч во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 17:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:22

      Жаль и все это не кстати. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 26 ноября 2018, 23:10

      Думаю к весне то точно восстановится,особо много не пропустит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 ноября 2018, 22:57

      Дай Бог здоровья!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 26 ноября 2018, 21:11

      Это насколько долго?????? Рома, здоровище тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 ноября 2018, 20:13

      Вот зачем это было нужно? Выздоравливай Рома!

      1
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 26 ноября 2018, 19:26

      Не раз говорил что нехер так парня нагружать...гоняли его в хвост и в гриву...во всех турнирах и за команду и за сборную...пока совсем не вымотали и на фоне усталости и пошли проблемы...

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 26 ноября 2018, 19:06

      обидно.досадно

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 ноября 2018, 18:51

      Жаль, здоровья ему!

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      Рейтинг: +3254

      orech 26 ноября 2018, 18:40

      ужас

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 26 ноября 2018, 18:31

      Хороший.крепкий игрок. Очень хочется надеяться, что-бы не повторял Дзагоева..

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