«Чемпионат»: Зобнин получил травму медиального мениска

По информации «Чемпионата», полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение медиального мениска.

24-летний футболист травмировался в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Он вышел на поле на 72-й минуте, но из-за проблем с коленом был заменен обратно всего 12 минут спустя.

Как сообщалось сегодня, хавбек уже прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где ему предстоит операция.

В этом сезоне Зобнин провел за москвичей 20 встреч во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.