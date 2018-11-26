Sport24: Зобнин прибыл в Рим. Полузащитник перенесет операцию

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин 26 ноября прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где пройдет дополнительное обследование и перенесет операцию на колене.

24-летний футболист получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Хавбек появился на поле на замену на 72-й минуте, но спустя всего 12 минут был вынужден покинуть его из-за проблем с коленом.

Как сообщил ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, у Зобнина возникли проблемы с правым коленным суставом. По словам врача, это не то же самое колено, на котором ранее полузащитник порвал переднюю крестообразную связку.