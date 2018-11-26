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    Sport24: Зобнин прибыл в Рим. Полузащитник перенесет операцию

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин 26 ноября прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где пройдет дополнительное обследование и перенесет операцию на колене.

    24-летний футболист получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Хавбек появился на поле на замену на 72-й минуте, но спустя всего 12 минут был вынужден покинуть его из-за проблем с коленом.

    Как сообщил ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, у Зобнина возникли проблемы с правым коленным суставом. По словам врача, это не то же самое колено, на котором ранее полузащитник порвал переднюю крестообразную связку.

    Источник: Sport24

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    26.11.2018 14:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 20:42

      Зачем его только выпускали? Успешного лечения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2018, 16:25

      Здоровья и скорейшего выздоровления! Замучили парня травмы. Хотя Роман наряду с Головиным - два наших потенциальных игрока европейского топ-уровня! О более молодой поросли промолчу, чтобы не сглазить... :-)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Moisey 26 ноября 2018, 15:45

      О сроках восстановления не пишут?

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 26 ноября 2018, 15:44

      Здоровья, здоровья,и ещё раз здоровья Роман!!!Загоняли парня в этом году,а ведь он тока после крестов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 26 ноября 2018, 15:31

      Врачи полнейшие идиоты, приезжает человек из сборной с травмой, они дают добро на участие в играх, да так любого можно угробить, тем более у этого игрока психология- не умеет и не хочет в играх он беречь себя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:17

      скорейшего выздоровления

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 26 ноября 2018, 14:58

      Здоровья и скорейшего выздоровления!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 14:52

      доктора в клубах зря зарплату получают ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 26 ноября 2018, 14:46

      Дай бог, Рома, здоровья!!!!

      7
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