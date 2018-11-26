Уткин – о травме Зобнина: «Вот и первое «браво» тренерскому штабу «Спартака»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о травме полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, полученной им в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). По его мнению, тренерскому штабу москвичей не стоило рисковать здоровьем футболиста, выпуская его в игре против самарцев.

Зобнин появился на замену на 72-й минуте, но спустя всего 12 минут покинул поле из-за повреждения. Как сообщил после матча глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов, у Зобнина возникли проблемы с коленным суставом на правой ноге.

Сегодня портал Sport.24 сообщил, что хавбек прилетел в Рим в клинику «Вилла Стюарт», где ему сделают операцию.

«Вот и первое «браво» тренерскому штабу Спартака. Недолеченного Зобнина против «Крыльев», таких страшных и непобедимых, бросили в игру. Уж Черчесову в сборной как Зобнин был нужен, а он не форсировал, отправил сил набираться. А клуб, который ему деньги платит, не утерпел.

Теперь операция вместо отпуска. И хорошо еще, если не та операция, которую со вчерашнего дня все боятся даже мысленно назвать и которая в данный момент все еще очень даже возможна.

Что, если у Зобнина снова кресты? Чего тогда на фоне вот этой одной фигни стоит весь предпринятый клубом пиар нового тренера со всеми головными СМИ страны впереди? Дорогостоящее выйдет тогда решеньице штаба.

Впрочем, отдых парню в любом случае уже испортили после очень тяжелого сезона. Ради 20 минут игры с аутсайдером», – написал Уткин в телеграме.