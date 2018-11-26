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    Уткин – о травме Зобнина: «Вот и первое «браво» тренерскому штабу «Спартака»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о травме полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, полученной им в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). По его мнению, тренерскому штабу москвичей не стоило рисковать здоровьем футболиста, выпуская его в игре против самарцев.

    Зобнин появился на замену на 72-й минуте, но спустя всего 12 минут покинул поле из-за повреждения. Как сообщил после матча глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов, у Зобнина возникли проблемы с коленным суставом на правой ноге.

    Сегодня портал Sport.24 сообщил, что хавбек прилетел в Рим в клинику «Вилла Стюарт», где ему сделают операцию.

    «Вот и первое «браво» тренерскому штабу Спартака. Недолеченного Зобнина против «Крыльев», таких страшных и непобедимых, бросили в игру. Уж Черчесову в сборной как Зобнин был нужен, а он не форсировал, отправил сил набираться. А клуб, который ему деньги платит, не утерпел.

    Теперь операция вместо отпуска. И хорошо еще, если не та операция, которую со вчерашнего дня все боятся даже мысленно назвать и которая в данный момент все еще очень даже возможна.

    Что, если у Зобнина снова кресты? Чего тогда на фоне вот этой одной фигни стоит весь предпринятый клубом пиар нового тренера со всеми головными СМИ страны впереди? Дорогостоящее выйдет тогда решеньице штаба.

    Впрочем, отдых парню в любом случае уже испортили после очень тяжелого сезона. Ради 20 минут игры с аутсайдером», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    26.11.2018 16:37
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 ноября 2018, 17:12

      Вася что то сильно нагнетает. Рома наверняка сказал что гото выйти, врач наверняка не запрещал. Центр надо было освежить. Так что ничего критичного Кононов не сделал.
      Роме здоровья!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 10:58

      Серьезных столкновений за эти 12 минут у Зобнина не было. Все же надо было его не выпускать на игру.

      3
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 26 ноября 2018, 22:25

      Он не доволен тупостью.

      0
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      Рейтинг: +257

      vikrub 26 ноября 2018, 22:25

      Тренер ставит игрока в состав с согласия медицины. И не известно по какой травме его отправили из сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      vikrub 26 ноября 2018, 22:22

      Я не пойму, господин Уткин, вы злорадствуете по поводу травмы Романа или недовольны назначением Кононова?

      1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 26 ноября 2018, 19:11

      утка всё крякает ещё

      0
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      Рейтинг: +569

      avera 26 ноября 2018, 18:57

      Да во всех клубах тренеры по физике - так себе, вот ребята и травмируются.

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 ноября 2018, 18:40

      Я об этом же еще вчера писал. Его из сборной отправили назад домой именно потому что Роман был травмирован. Неважно какой степени травма. Почему нельзя было выпустить давно выздоровевшего Джано, Тимофеева, Игнатьева или (сразу) Попова? Нет, сработал стереотип - "Зобнин лучший в середине поля!". Да, это так. Но он физически не готов! Странное пренебрежение здоровьем игрока, вылившееся в долгое лечение и серьезную потерю для клуба. Роману Здоровья!!

      9
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > oyabun 26 ноября 2018, 23:25

      Думаю, Кононов видел, что Глушак всё больше ходит пешком, но заменить его не решился. А за ним нужно подчищать. А кто, как не Зобнин это может сделать? Ведь два года подчищает за Глушаком и Фернандо.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 ноября 2018, 18:29

      Закрой пасть жирная мразота

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 26 ноября 2018, 18:37

      Зачем оскорбляешь чувака,он оригинальная изюминка нашего медиа пространства.А не согласен ,аргументируй.

      6
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 26 ноября 2018, 22:54

      Потому что это ***** много говна писала про Кубань

      0
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      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > александр п 27 ноября 2018, 12:48

      Думал, что булочка с изюмом, а очки надел, пфффф- с тараканами!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 27 ноября 2018, 14:14

      Это не аргумент.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sochi-2013 27 ноября 2018, 14:18

      Выступил он в данном случае совершенно по делу,так что тараканы у него правильные.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 27 ноября 2018, 15:08

      Это аргумент.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > александр п 27 ноября 2018, 16:22

      Смутные сомнения - ты не Вася? Уткин. Как можно, такую хрень за истину выдавать?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 27 ноября 2018, 16:30

      Не путай ругательства,с аргументом.Ругаешься -значит не прав.

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      александр п > sochi-2013 27 ноября 2018, 16:32

      Спасибо за комплимент.Вася -дипломированный филолог,а я бывший горняк, из филологии только с матом знаком.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > александр п 28 ноября 2018, 12:45

      Образованный - не значит умный.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sochi-2013 28 ноября 2018, 13:05

      Не глупый это точно.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 18:15

      Не большой поклонник "Спартака",но этот Васькин бред ничего не доказывает.В смысле-вину штаба.Так,обычные подростковые словесные поллюции.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 26 ноября 2018, 18:30

      Нынешний штаб однозначно,но с медициной у Спартака определённо проблемы.

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