Глушаков – в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored

Футбольный аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную 15-го тура РПЛ.

В команду недели вошел полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, проведший на поле 90 минут в матче с «Крыльями Советов» (3:1).

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Иван Новосельцев («Анжи»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей).

Полузащитники: Далер Кузяев («Зенит»), Денис Глушаков («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Михаил Комков («Енисей).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).