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    Глушаков – в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored

    Футбольный аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную 15-го тура РПЛ.

    В команду недели вошел полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, проведший на поле 90 минут в матче с «Крыльями Советов» (3:1).

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

    Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Иван Новосельцев («Анжи»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей).

    Полузащитники: Далер Кузяев («Зенит»), Денис Глушаков («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Михаил Комков («Енисей).

    Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).

    Источник: Whoscored

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    26.11.2018 14:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 27 ноября 2018, 00:18

      Так же можно бы было назвать статью - Новосельцев - в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored.
      Комков - в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored
      )))))))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 20:40

      Чудеса бывают даже в таких версиях.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 18:18

      Измена!!!

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      Рейтинг: +27

      MikaelBox 26 ноября 2018, 15:51

      По версии этого сайта лучший левый защитник в РПЛ - Навесов. Какие ещё могут быть к данному ресурсу вопросы?

      1
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      Рейтинг: +2410

      baden69 26 ноября 2018, 15:45

      Мягко говоря, некоторым людям в сборной тура делать нечего...

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      Рейтинг: +203

      Genchik92 26 ноября 2018, 15:16

      Новосельцев =)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 14:37

      при чем тут игровые ? рассуждают о человеческих качествах.. ушлепок

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      Рейтинг: +529

      Dguffin 26 ноября 2018, 14:36

      ну и? Он до этого весь сезон играл как незнамо кто. Ну и вопросы к нему у болел остаются

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