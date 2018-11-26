Глушаков – в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored

Так же можно бы было назвать статью - Новосельцев - в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored.
Комков - в команде 15-го тура РПЛ по версии Whoscored
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Футбольный аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную 15-го тура РПЛ.
В команду недели вошел полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, проведший на поле 90 минут в матче с «Крыльями Советов» (3:1).
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)
Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Иван Новосельцев («Анжи»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей).
Полузащитники: Далер Кузяев («Зенит»), Денис Глушаков («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Михаил Комков («Енисей).
Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).