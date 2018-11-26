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    Газинский – лучший ассистент РПЛ по итогам первого круга

    В воскресенье завершился первый круг чемпионата России.

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский по его итогам стал лучшим ассистентом. На счету хавбека шесть результативных передач в 14 играх. На второй строчке расположился представитель «Зенита» Себастьян Дриусси – 5 передач.

    Третье и четвертое место делят между собой форвард «Краснодара» Ари и нападающий «Рубина» Сердар Азмун. На их счету по четыре результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25044

      bset 26 ноября 2018, 12:14

      Бомбардировские журналюхи растут на глазах. Раньше новости и интервью сторонних ресурсов разбивали на части и постили в течение дня. А теперь свою же новость разбивают на части. Молодцы, растете.

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