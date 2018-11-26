Газинский – лучший ассистент РПЛ по итогам первого круга

Бомбардировские журналюхи растут на глазах. Раньше новости и интервью сторонних ресурсов разбивали на части и постили в течение дня. А теперь свою же новость разбивают на части. Молодцы, растете.
В воскресенье завершился первый круг чемпионата России.
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский по его итогам стал лучшим ассистентом. На счету хавбека шесть результативных передач в 14 играх. На второй строчке расположился представитель «Зенита» Себастьян Дриусси – 5 передач.
Третье и четвертое место делят между собой форвард «Краснодара» Ари и нападающий «Рубина» Сердар Азмун. На их счету по четыре результативных паса.