Газинский – лучший ассистент РПЛ по итогам первого круга

В воскресенье завершился первый круг чемпионата России.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский по его итогам стал лучшим ассистентом. На счету хавбека шесть результативных передач в 14 играх. На второй строчке расположился представитель «Зенита» Себастьян Дриусси – 5 передач.

Третье и четвертое место делят между собой форвард «Краснодара» Ари и нападающий «Рубина» Сердар Азмун. На их счету по четыре результативных паса.