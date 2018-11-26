Семак: «Я был бы за, если бы Дриусси согласился играть за сборную России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Себастьяна Дриусси.

– Сейчас идут разговоры о возможном вызове Дриусси в сборную Италии. Это оказывает на него позитивное влияние? Может, стоит порекомендовать его в сборную России, хоть там и много технических сложностей?

– Я бы только за, если бы он согласился выступать за сборную России.

Думаю, как истинный патриот своей страны он хочет играть только за одну сборную.

Будем работать, возможно, Россия его тоже чем-то привлечет.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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