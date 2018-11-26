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    Семак: «Я был бы за, если бы Дриусси согласился играть за сборную России»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Себастьяна Дриусси.

    – Сейчас идут разговоры о возможном вызове Дриусси в сборную Италии. Это оказывает на него позитивное влияние? Может, стоит порекомендовать его в сборную России, хоть там и много технических сложностей?

    – Я бы только за, если бы он согласился выступать за сборную России.

    Думаю, как истинный патриот своей страны он хочет играть только за одну сборную.

    Будем работать, возможно, Россия его тоже чем-то привлечет.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sports.ru

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    26.11.2018 01:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 26 ноября 2018, 17:51

      Таких Дрюси целый ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 15:55

      Неужели таких как Дриуси у нас не найдется?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 26 ноября 2018, 15:01

      В России должно быть всё самое лучшее, что есть в мире. Поэтому за сборную России должны играть лучшие футболисты мира!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 ноября 2018, 11:41

      Было импортозамещение,теперь в моде "отечествозамещение"..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 26 ноября 2018, 11:02

      ...несчастное государство--- помиру идём.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 ноября 2018, 10:26

      Свои должны играть!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 26 ноября 2018, 10:16

      Да чего уж там! Давайте всех легионеров в сборную России заберем, а из лишних сделаем вторую сборную и олимпийскую. Нам престиж до лампочки, нам результаты подавай. Селекционеров по всем странам отправьте. Там, где хлам не берут в свою сборную, Россия подберет. Страна у нас маленькая, дефицит своих игроков. Давайте, "умники", окончательно добьем наш футбол, а то еще кое-что осталось после всех ваших "нововведений" и откровенно тупых реформаций.

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 ноября 2018, 10:02

      Я тоже не против, чтобы Месси играл за Россию!) Но давайте лучше воспитывать своих Месси, Роналду и Мбаппе)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Dimon013 26 ноября 2018, 13:09

      негритосов нам ещё не хватало

      0
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      Рейтинг: +104

      SoupMan > Tribunal Z 26 ноября 2018, 13:19

      расист

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 26 ноября 2018, 09:58

      Не нужен

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 26 ноября 2018, 09:44

      Натурализовать и дать русскую фамилию. Предлагаю Тритрусов

      0
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