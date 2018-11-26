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    Эмери – о победе над «Борнмутом»: «Было важно остаться в таблице возле «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1).

    «Каждая игра – это три очка. Сегодня было очень важно победить и остаться возле «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля».

    «Ман Сити» далеко впереди, но мы хотим сконцентрироваться на своей игре. Это было важно сегодня – особенно перед игрой с «Тоттенхэмом» на следующей неделе», – сказал Эмери.

    «Арсенал» с 27-ю очками занимает пятую строчку в таблице. Четвертым идет «Челси» (28), третьим – «Тоттенхэм» (30), вторым – «Ливерпуль» (33). На первой строчке находится «Манчестер Сити» (35).

    Источник: Sky Sports

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    26.11.2018 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 26 ноября 2018, 14:34

      Этот год для Эмери время адаптации, уверен в следующем году Арсенал будет бороться за золото

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