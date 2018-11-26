Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1).

«Каждая игра – это три очка. Сегодня было очень важно победить и остаться возле «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля».

«Ман Сити» далеко впереди, но мы хотим сконцентрироваться на своей игре. Это было важно сегодня – особенно перед игрой с «Тоттенхэмом» на следующей неделе», – сказал Эмери.

«Арсенал» с 27-ю очками занимает пятую строчку в таблице. Четвертым идет «Челси» (28), третьим – «Тоттенхэм» (30), вторым – «Ливерпуль» (33). На первой строчке находится «Манчестер Сити» (35).