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    Примера. «Жирона» обыграла «Эспаньол» и сравнялась по очкам с «Реалом» 

    «Жирона» обыграла «Эспаньол» в матче 13-го тура Примеры со счетом 3:1.

    «Жирона» набрала 20 очков и поднялась на седьмую строчку в таблице. На шестом месте находится «Реал» с тем же количеством очков. «Эспаньол» с 21 очком идет пятым.

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Эспаньол – Жирона – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Стуани, 4; 0:2 – Стуани, 6; 1:2 – Иглесиас, 74; 1:3 – Думбия, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 22:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 26 ноября 2018, 08:31

      Последний гол забил бывший "армеец" Думбия через 5 минут после выхода на замену. Армейская закалка! Носорог - он и в Испании Носорог! Как грится, "Мастерство не пропьешь", а я бы добавил "...и не просрочишь"

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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 ноября 2018, 04:58

      Что же вы, cуки, не дали забить Бенземе?! Он так мечтает быть заменителем Роналду...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 ноября 2018, 00:41

      Реал в этом сезоне чудит.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 ноября 2018, 00:39

      молодцы.

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