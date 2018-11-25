Примера. «Жирона» обыграла «Эспаньол» и сравнялась по очкам с «Реалом» 

«Жирона» обыграла «Эспаньол» в матче 13-го тура Примеры со счетом 3:1.

«Жирона» набрала 20 очков и поднялась на седьмую строчку в таблице. На шестом месте находится «Реал» с тем же количеством очков. «Эспаньол» с 21 очком идет пятым.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Эспаньол – Жирона – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Стуани, 4; 0:2 – Стуани, 6; 1:2 – Иглесиас, 74; 1:3 – Думбия, 90.

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