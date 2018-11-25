Кононов: «У Еременко перелом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии полузащитник Романа Еременко. 24 ноября игрок не вышел на тренировку перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

«У Еременко перелом. У него до меня получилось это», – сказал Кононов.

Кононов не уточнил, перелом какой кости получил Еременко.

UPD речь шла о старой травме. Руководитель медицинского штаба «Спартака» прокомментировал ситуацию и сказал, что Еременко восстановится в течение двух недель.

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