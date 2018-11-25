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    Кононов: «У Еременко перелом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии полузащитник Романа Еременко. 24 ноября игрок не вышел на тренировку перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

    «У Еременко перелом. У него до меня получилось это», – сказал Кононов.

    Кононов не уточнил, перелом какой кости получил Еременко.

    UPD речь шла о старой травме. Руководитель медицинского штаба «Спартака» прокомментировал ситуацию и сказал, что Еременко восстановится в течение двух недель.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2018 21:33
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 26 ноября 2018, 14:41

      после кокса кости слабеют... так врачи говорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 14:39

      Поправляйся Роман. Здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 26 ноября 2018, 14:28

      Пере ломка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 ноября 2018, 06:28

      Карма настигает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 26 ноября 2018, 02:50

      ну собрались тут шутники, будто сами все трезвенники-язвенники и травку ни разу не курили

      0
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      ...
      Рейтинг: +1970

      Niko > DimonSPM 26 ноября 2018, 07:23

      Какая связь? Между травкой и кокаином? Профессиональным спортом и тролями в интернете?
      У меня вообще к нему один вопрос: ...подставил и убежал... дальше по тексту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29203

      JTherry 25 ноября 2018, 23:57

      и когда успел сломаться? вроде недавно еще был жив-здоров... может, речь о переломе из области психологии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2637

      Andrering87 25 ноября 2018, 22:38

      Здоровья и скорейшего выздоровления...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2018, 22:19

      поделом ему... перебежчику ...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 25 ноября 2018, 22:51

      ой.... мне ,болеле ЦСКА,надо было на писать - "дай бог здоровья ромочке среди .....? " я его с говном съем при встрече !!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 22:13

      Охренеть.
      Только начал пользу приносить и тут нате.
      Здоровья Роман.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 25 ноября 2018, 23:26

      По моему такое объяснение слишком сложное как мне кажется.
      Проверить его не составит труда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Мары 26 ноября 2018, 00:05

      вот прям не говори. Жиго отыграл два матча и срубили. Ерёменко ждали и дождались

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > DimonSPM 26 ноября 2018, 00:51

      На свете друг Гарацио и не такое бывает.
      В принципе узнать, что там на самом деле мне не трудно.
      Моя знакомая почти каждую игру бывает в расположении клуба.
      У неё всегда есть проверенная информация.Без всяких домыслов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 25 ноября 2018, 22:07

      «У Еременко переЛОМКА. У него до меня получилось это...еще в ЦСКА», – сказал Кононов.

      2
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