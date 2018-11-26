Роман Еременко восстановится в течение двух недель

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления полузащитника Романа Еременко.

После матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) главный тренер команды Олег Кононов сказал, что у футболиста перелом (специалист не уточнил, какой именно кости).

«Чтобы не было недопонимания, уточню. У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель», – сказал Вартапетов.

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