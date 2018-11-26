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    Роман Еременко восстановится в течение двух недель

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления полузащитника Романа Еременко.

    После матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) главный тренер команды Олег Кононов сказал, что у футболиста перелом (специалист не уточнил, какой именно кости).

    «Чтобы не было недопонимания, уточню. У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель», – сказал Вартапетов.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    26.11.2018 00:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 15:47

      Здоровья Роману. У него все еще получится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 ноября 2018, 09:45

      Думаю Роман себя еще проявит и поможет команде

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 ноября 2018, 09:25

      Последствия ломки устраняются за 2 недели! А если сорвется?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > prezent2017 26 ноября 2018, 13:32

      Следи за небом! Не отвлекайся!!!

      2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 ноября 2018, 07:44

      Очень хотелось бы чтобы Роман приносил пользу команде на поле, но если вот так на ровном месте будут постоянно вылезать застарелые травмы, то боюсь, как бы он не превратился во второго Джано. Скорейшего выздоровления!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > oyabun 26 ноября 2018, 09:26

      Его выпускать нельзя, опять автогол организует.

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 26 ноября 2018, 04:51

      прорвёмся

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 ноября 2018, 01:38

      Здоровья Роман.
      Не вешай нос.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 26 ноября 2018, 00:40

      Ничего хорошего он Спартаку не даст. Надо строить команду, а он приехал за деньгами. Хотя, последнее время, таких в Спартаке много, наверное поэтому такие результаты...

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Mario84 26 ноября 2018, 01:28

      А скажи мне, мил человек, кто приехал из легионеров строить команду, а не за деньгами? Или в тот же Зенит, где не только легионеры но и основная масса наших паспортистов российских не из-за денег ли играют? Ушли из своих клубов, чтобы строить Зенит? И какие результаты у Спартака? у других клубов, что радикально отличаются результаты? Знаешь, лучше жевать, чем пороть такую чушь.
      Только в ваш ЦСКА легионеры бегут строить команду. Но это же особенная команда, там не деньги платят...

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Т34 26 ноября 2018, 09:26

      Ну давай, давай дальше.

      0
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