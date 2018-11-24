Еременко не вышел на тренировку «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

«Спартак» проводит тренировку перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

По информации «Чемпионата», в занятии участвуют все футболисты заявки красно-белых, кроме полузащитника Роман Еременко.

Напомним, 31-летний футболист пополнил состав «Спартака» в августе после двух лет дисквалификации за употребление кокаина. С 2014 по 2016 год он выступал за ЦСКА.

«Спартак» примет самарский клуб завтра, 25-го ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.