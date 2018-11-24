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    Еременко не вышел на тренировку «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

    «Спартак» проводит тренировку перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

    По информации «Чемпионата», в занятии участвуют все футболисты заявки красно-белых, кроме полузащитника Роман Еременко.

    Напомним, 31-летний футболист пополнил состав «Спартака» в августе после двух лет дисквалификации за употребление кокаина. С 2014 по 2016 год он выступал за ЦСКА.

    «Спартак» примет самарский клуб завтра, 25-го ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат

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    24.11.2018 14:44
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 24 ноября 2018, 22:09

      Ну уж если пишите...так пишите почему не вышел....травма или прогулял или ещё что то а так не понятно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 24 ноября 2018, 20:56

      Я не понял - почему напали на парня и всяческие гадости пишете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 24 ноября 2018, 20:17

      Один к одному-все за Спартак болеют!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:10

      У него же травма.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 24 ноября 2018, 18:58

      Похоже, выбрал не ту дорожку...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 18:57

      Заложил кокаинчика зашиворт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      Taps 24 ноября 2018, 18:26

      Кокаинчик не пускает ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 ноября 2018, 17:27

      Может он опять за старого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 24 ноября 2018, 17:22

      Видимо новый тренер о нём имеет особое мнение...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Старикан 24 ноября 2018, 18:58

      В прошлом матче себе забил.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 ноября 2018, 17:02

      Может быть ищет другой клуб, контракт-то заканчивается.

      0
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