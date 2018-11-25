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    Ханни: «Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ поделился мнением об игре и атмосфере в команде.

    «Мы старались выполнить установку Кононова (главный тренер «Спартака» – прим. ред.), не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нам нужно продолжать двигаться этим путем, выполнять требования тренера, чтобы добиться идеальной игры.

    Сейчас мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой (экс-главный тренер «Спартака» – прим. ред.), и открыть новую – с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, выполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это все в прошлом. Нужно начать новую главу, написать ее с нуля.

    Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, все действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего», – сказал Ханни.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2018 18:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 26 ноября 2018, 09:28

      продолжает очко лизать руководству

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 00:49

      Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше.
      ------------------------------------------------------------------
      Лучше, чем при Рианчо??? Я правильно понял? Ведь Ханни пишет, что новый тренер старается наладить хорошую атмосферу....... А до НОВОГО тренера целый месяц был Рианчо и ссыльные в дубль. Неужели атмосфера не наладилась?

      Видимо для Ханни писали текст недели три назад, вдруг у Рианчо бы попёрло.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 00:42

      Сейчас мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Так вы её закрыли месяц назад, после чего стали отставать от ЛЧ места не на два очка, а на семь. А сейчас закрывайте страницу с Рианчо.
      А если Кононову ты нужен будешь на фланге? Опять в соцсетях жаловаться начнёшь?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 ноября 2018, 22:32

      Что-то разговорился,мальчонка... чересчур,в себя поверил? Как-то не красиво...

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 ноября 2018, 21:19

      Обиженный Ханни плюнул в Карреру.Следующая мишень-Кононов.Но это попозже.

      0
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      Рейтинг: +885

      kliker 25 ноября 2018, 20:26

      Хани, обиженка, попал в состав и теперь на радостях пытается забыть о чемпионстве про которое ничего не знает.

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 25 ноября 2018, 19:56

      Карера все равно лучше Кононова. Этот бегает из клуба в клуб по полгода работает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 25 ноября 2018, 19:03

      подхалимством попахивает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 25 ноября 2018, 19:02

      Не знаю про атмосферу в команде, но если бы Станиславский был жив и увидел как вы радовались 3 му голу, сказал бы -"не верю"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 ноября 2018, 18:58

      Ханни надо разбомбить этот к чёрту рапид будь злее жду от тебя пару голов. Но Карреру надо уважать и не забыть что он сделал нас чемпионами

      6
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Полная Канистра 25 ноября 2018, 18:59

      Раньше, 18 лет назад хотя бы, ентот Рапид бы даже соперником не считался: съели бы его не моргнувши глазом.
      А сейчас - переживаем, что там и как...
      Надеюсь, ТАКИЕ переживалки с ТАКИМИ командами, как Рапид, в следующем году забудутся, как дурной сон.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 26 ноября 2018, 00:38

      Да ладно. Венский Рапид в 1985 играл в финале Кубка Кубков. В 2007 взял Кубок Интертото. В Кубке УЕФА в 2004 играл против Рубина и в Казани выиграл 3:0. А в 2005 выбил Локо из ЛЧ в групповом этапе. Дома ничья, а в Москве победа 0:1.
      Так, что зря ты так про Австрийцев. В Австрии всегда был сильный футбол.

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