Ханни: «Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ поделился мнением об игре и атмосфере в команде.

«Мы старались выполнить установку Кононова (главный тренер «Спартака» – прим. ред.), не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нам нужно продолжать двигаться этим путем, выполнять требования тренера, чтобы добиться идеальной игры.

Сейчас мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой (экс-главный тренер «Спартака» – прим. ред.), и открыть новую – с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, выполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это все в прошлом. Нужно начать новую главу, написать ее с нуля.

Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, все действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего», – сказал Ханни.

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