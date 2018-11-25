ЦСКА и «Викторию» в Лиге чемпионов рассудит голландская бригада судей

Пресс-служба УЕФА объявила бригады судей на матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Встречу ЦСКА – «Виктория» рассудит команда под руководством Дэнни Маккели. Ассистенты – Марио Дикс и Хессель Стеегстра, дополнительные судьи – Кевин Блом и Камфюис Йохем, резервный – Роб ван де Вен.

Команда Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы G, отставая от «Реала» и «Ромы» на пять пунктов. У пльзеньского один балл и последнее место.

Вчера пресс-служба армейцев обратилась к болельщикам в связи с наказанием от УЕФА за беспорядки на матче с «Ромой».