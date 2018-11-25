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    ЦСКА и «Викторию» в Лиге чемпионов рассудит голландская бригада судей

    Пресс-служба УЕФА объявила бригады судей на матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Встречу ЦСКА – «Виктория» рассудит команда под руководством Дэнни Маккели. Ассистенты – Марио Дикс и Хессель Стеегстра, дополнительные судьи – Кевин Блом и Камфюис Йохем, резервный – Роб ван де Вен.

    Команда Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы G, отставая от «Реала» и «Ромы» на пять пунктов. У пльзеньского один балл и последнее место.

    Вчера пресс-служба армейцев обратилась к болельщикам в связи с наказанием от УЕФА за беспорядки на матче с «Ромой».

    Источник: УЕФА

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    25.11.2018 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 10:09

      жду виктории над "викторией" .... иначе никак.. удачи,армейцы !!!

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 ноября 2018, 08:44

      Ждём от ребят победы! И без травм!

      2
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